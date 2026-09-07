Η ανάρτηση της ηθοποιού μετά τα ψευδή δημοσιεύματα που αφορούν την υγεία της. Έχει αναθέσει την υπόθεση στην πληρεξούσια δικηγόρο της.

Την αντίδραση της Δώρας Χρυσικού προκάλεσαν φωτογραφίες και εικόνες που την απεικονίζουν χωρίς μαλλιά, με τον ισχυρισμό ότι αυτό οφείλεται σε χημειοθεραπείες. Πρόκειται για μία κατασκευασμένη εικόνα από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ηθοποιός, το απόγευμα της Κυριακής, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα», αποτυπώνοντας τη δυσαρέσκειά της, κάνοντας παράλληλα σαφές ότι είναι υγιής.

Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Δώρα Χρυσικού μέσω ανάρτησής στα social media κατέστη σαφές ότι έχει κινηθεί νομικά και ότι απαγορεύει την ψευδή διασπορά ειδήσεων που αφορούν το πρόσωπό της και την εικόνα της.

Η ίδια, ξεκαθάρισε ότι έχει αναθέσει την υπόθεση στην πληρεξούσια δικηγόρο της και ότι τούδε και στο εξής σε περίπτωση αναπαραγωγής αντίστοιχου περιεχομένου θα ασκεί κάθε νομικό της δικαίωμα.

Η ανακοίνωση της Δώρας Χρυσικού

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΛΩΣΗ

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Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό.

Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου.

Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός.

Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου.

Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του.

Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου αστικού και ποινικού μέσου κατά παντός υπευθύνου.

Δώρα Χρυσικού».