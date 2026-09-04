Σύμφωνα με την ανακοίνωση το επίμαχο σκεύασμα κυκλοφορεί παρανόμως καθώς δεν έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ.

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος ‘WELLNEXIS SUPER COMPLEX’ , τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως σκεύασμα για την ανακούφιση από τον πόνο και το πρήξιμο των αρθρώσεων, για την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος, την ενίσχυση της στυτικής δυσλειτουργίας κ.α.

Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, αλλά και ούτε γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ συμπλήρωμα διατροφής, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του. To ‘WELLNEXIS SUPER COMPLEX’, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα αυτό, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.