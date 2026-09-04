Το Focker-In-Law κυκλοφορεί στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Η ταινία Focker-In-Law με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπεν Στίλερ έχει νέο τρέιλερ το οποίο μας δίνει μια καλύτερη ματιά της Αριάνα Γκράντε, την τελευταία και πολυσυζητημένη προσθήκη στο franchise.



Στην επερχόμενη ταινία, ο Γκρεγκ Φόκερ (Μπεν Στίλερ) αρχίζει να υποψιάζεται τη νέα αρραβωνιαστικιά του γιου του - την οποία υποδύεται η Γκράντε - και εξοργίζεται που κερδίζει την έγκριση του πεθερού του, Τζακ (Ρόμπερτ Ντε Νίρο).



Στο νέο τρέιλερ βλέπουμε την Όλιβια της Γκράντε, να κερδίζει τη συμπάθεια των μελλονικών πεθερικών της, εκτός από εκείνη του Γκρεγκ, ο οποίος γίνεται ανταγωνιστικός μαζί της με διάφορους αστείους και αμήχανους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων ατυχιών με το μαγείρεμα και έναν ποδηλατικό αγώνα. Η ταινία δείχνει επίσης την Όλιβια να συμμετέχει στο διάσημο τεστ του ανιχνευτή ψεύδους όπως και ο Γκρεγκ στην πρώτη ταινία. Μάλιστα, ο ο χαρακτήρας της Γκράντε περνάει τη δοκιμασία, κερδίζοντας μια θέση στον «κύκλο εμπιστοσύνης» του Τζακ (Ντε Νίρο).

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Σημειώνεται ότι αυτός θα είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός ρόλος του Μπεν Στίλερ, μετά το The Meyerowitz Stories του 2017. Επίσης, για την Αριάνα Γκράντε, η οποία ολοκλήρωσε την περιοδεία της και θα κάνει ένα διάλειμμα από τα φώτα της δημοσιότητας, θα είναι ο πρώτος της ρόλος μετά το Wicked: For Good του 2025.

Η Αριάνα Γκράντε έχει πει για το ρόλο της στην ταινία, ότι υποδύεται την «κοπέλα του γιου του Στίλερ, για την την οποία δεν είναι σίγουρος και δεν τη δέχεται εύκολα. Είναι πολύ εναντίον μου. Και το χειρότερο, τα πηγαίνω υπέροχα με τον χαρακτήρα του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον Τζακ. Με αγαπάει, και παίρνω άμεση έγκριση από την υπόλοιπη οικογένεια».

Θυμίζουμε ότι η πρώτη ταινία Meet the Parents του 2000, ακολουθούσε την εισαγωγή του Γκρεγκ Φόκερ (Στίλερ) στην οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του Παμ (Τέρι Πόλο), μιας οικογένειας που καθοδηγείται από τον σκληρό πατέρα kai πρώην πράκτορα της CIA, Τζακ (Ντε Νίρο) και όπως πολλοί θα θυμάστε, ο Γκρεγκ αντιμετώπισε ουκ ολίγες αμήχανες συναντήσεις προσπαθώντας να εντυπωσιάσει τον πεθερό του πριν την πρόταση γάμου.

Η ταινία Focker-In-Law της Universal θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.