Πού αναμένονται βροχές, σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες του Σάκη Αρναούτογλου.

Βροχές σε αρκετές περιοχές αναμένονται αύριο, Παρασκευή, ενώ αισθητή θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Στους προγνωστικούς χάρτες που περιλαμβάνει βίντεο το οποίο ανάρτησε στο YouTube φαίνεται πώς αναμένεται και «κινηθούν» οι βροχές αύριο. Το πρωί της Παρασκευής αναμένονται φαινόμενα στη Βοιωτία, σε περιοχές της Αττικής, όπως και σε Καβάλα, Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη και Πελοπόννησο.

Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στη Βοιωτία, τη Χαλκιδική, την Καβάλα και αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, μεταξύ άλλων, ενώ από το βράδυ βελτιώνεται ο καιρός και σταματούν οι βροχές.

Σάκης Αρναούτογλου: Η Κυριακή η πιο ζεστή ημέρα

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά και η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Το Σάββατο το θερμόμετρο στα πεδινά αναμένεται να φτάσει στους 33 °C, αλλά την Κυριακή θα «αγγίξει» τους 36 βαθμούς Κελσίου.

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Τέλος, από τις 9-10 Σεπτεμβρίου φαίνεται να έρχονται νέες βροχές στη δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά στοιχεία.

Το βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=b2U9YmVXXKA}