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Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρά προβλήματα ή ζημιές από τη χαλαζόπτωση.

Έντονο χαλάζι πέφτει εδώ και λίγη ώρα στο Αγρίνιο.

Ο καιρός έχει επιδεινωθεί και σύμφωνα με το ρεπορτάζ σημειώνεται έντονη χαλαζόπτωση στην πόλη του Αγρινίου με το χαλάζι να είναι ιδιαίτερα μεγάλο για αυτό και συστήνεται στους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν τις μετακινήσεις ενώ είναι σε εξέλιξη το δυνατό χαλάζι.

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