Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που μοιράστηκε η ηθοποιός.

Μία άγνωστη ιστορία για τη ζωή της θέλησε να μοιραστεί η Μαρία Σολωμού μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός, έκανε βουτιά στο παρελθόν και βρήκε φωτογραφίες από τον εφηβικό της έρωτα, τον Πάνο, και τον άγνωστο «γάμο» που είχαν κάνει στη Σαντορίνη.

Όπως εξιστορεί μέσα από την ρομαντική αυτή ανάρτηση, επρόκειτο για έναν δυνατό έρωτα που με τα χρόνια πήρε τη μορφή μίας ουσιαστικής και αληθινής φιλίας που κρατάει μέχρι και σήμερα.

Το σκηνικό που παρουσιάζει, οδηγεί τους διαδικτυακούς της φίλους στη Σαντορίνη, όταν η Μαρία Σολωμού και ο τότε σύντροφός της, παντρεύτηκαν άτυπα στη Σαντορίνη.

Η ίδια, τον συνάντησε φέτος στη Σκιάθο, απαθανατίζοντας τη στιγμή.

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Σε κάθε φωτογραφία που δημοσίευσε πρόσθεσε μία σύντομη περιγραφή που παρουσιάζει την ρομαντική ιστορία.

Η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά: «Μια φορά και έναν καιρό… Αυτή είμαι εγώ», γράφει πάνω σε μία δική της φωτογραφία και συνεχίζει:

«Και αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη».

«Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις… Οπότε είπαμε να παντρευτούμε. Ανταλλάξαμε και όρκους… Κόψαμε και τούρτα. Εννοείται χωρίς άδειες… έτσι, μόνοι μας. Παρ’ όλα αυτά για εμάς ήταν αληθινό… Σα να ξέραμε ότι μετά από 30 χρόνια… Θα είμαστε ακόμα εδώ!!!».

Και κλείνοντας πρόσθεσε: «Ίδιοι;! Να τα θυμόμαστε όλα και να γελάμε. Όχι Σαντορίνη, αλλά Σκιάθο. Όχι 19 πια… Αλλά τι σημασία έχει! Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μείνουν στη ζωή σου».

{https://www.instagram.com/p/Dc0mMc7jThr/?hl=el&img_index=1}