Η τοποθέτηση του Σάντσεθ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της ισπανικής αστυνομίας γύρω από τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Διαφορετική εικόνα για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα τον Ιούλιο δίνουν η ισπανική κυβέρνηση και η αστυνομία, την ώρα που ο Πέδρο Σάντσεθ σπεύδει να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του Μαρόκου στην κρίση.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε την Πέμπτη (03/09) ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν πως οι μαροκινές αρχές οργάνωσαν τη μαζική είσοδο περισσότερων από 70.000 μεταναστών προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη βόρεια Αφρική.

Η τοποθέτηση του Σάντσεθ έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση έκθεσης της ισπανικής αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία η μαζική είσοδος ενδέχεται να μην ήταν μια αυθόρμητη μεταναστευτική κίνηση, αλλά μια οργανωμένη προσπάθεια υπερφόρτωσης των συνοριακών ελέγχων.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο, ο Σάντσεθ τόνισε ότι κανένας ισπανικός ή διεθνής θεσμός δεν έχει παράσχει στην κυβέρνηση «σοβαρά στοιχεία» που να δείχνουν ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή πραγματοποίησε την κινητοποίηση.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2095438708568641908}

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Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας επέτρεψαν τη διέλευση ανθρώπων κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου δεκαώρου στις 30 Ιουλίου, όταν οι αφίξεις στη Θέουτα κορυφώθηκαν. Όπως σημείωσε, παραμένει αδιευκρίνιστο αν αυτό οφειλόταν σε αδράνεια των αρχών ή σε αδυναμία ελέγχου της κατάστασης.

«Οι Μαροκινοί αστυνομικοί έδιναν οδηγίες για τα σημεία διέλευσης»

Η έκθεση της αστυνομίας, την οποία ανέθεσε τον περασμένο μήνα δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα για τη στάση των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι μαροκινές δυνάμεις αναπτύχθηκαν αρχικά κοντά στον κυματοθραύστη των συνόρων σε μικρότερη δύναμη από τη συνηθισμένη και δεν επιχείρησαν ουσιαστικά να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος.

Μάλιστα, ορισμένοι ένστολοι Μαροκινοί αστυνομικοί φέρεται να έδιναν οδηγίες προς τα σημεία διέλευσης, ενώ άλλα άγνωστα άτομα φαίνεται πως καθοδηγούσαν ή παρακολουθούσαν την πορεία του πλήθους. Η έκθεση, πάντως, δεν κατονομάζει συγκεκριμένους αστυνομικούς ούτε παρουσιάζει ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπήρχαν εντολές από τις μαροκινές αρχές για να επιτραπεί η μαζική διέλευση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε μαρτυρίες μεταναστών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είχαν λάβει οδηγίες από τις μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας να περάσουν προς τη Θέουτα.

Η έκθεση χαρακτηρίζει, μάλιστα, τη στάση της μαροκινής αστυνομίας απέναντι στη μαζική κινητοποίηση και την εισροή μεταναστών ως «πλήρη ανοχή», επισημαίνοντας ότι δεν καταγράφηκε σοβαρή προσπάθεια περιορισμού, διάλυσης ή απομάκρυνσης του πλήθους από την περιοχή των συνόρων.

Ο Μαροκινός υπουργός Δικαιοσύνης, Αμπντελατίφ Ουάχμπι είχε δηλώσει στις 22 Αυγούστου στο Al Arabiya ότι οι μαροκινές αρχές δεν επιχείρησαν να σταματήσουν την πορεία των ανθρώπων προς τη Θέουτα και υποστήριξε ότι η διαχείριση της κρίσης έγινε «με σύνεση και ψυχραιμία».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη στοιχείο της αστυνομικής έκθεσης: σύμφωνα με αυτήν, τα δίκτυα διακίνησης ανθρώπων στο Μαρόκο θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν το πολύ περίπου 300 μετανάστες την ημέρα, γεγονός που, κατά τους συντάκτες της, δεν τους έδινε τη δυνατότητα να οργανώσουν μια επιχείρηση τέτοιου μεγέθους.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Θέουτα, τουλάχιστον 72 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα μήνα μετά η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα παραμένει έκρυθμη.