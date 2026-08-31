Την Ισπανία υποδέχεται απόψε (31/08) η Εθνική μπάσκετ στο Telekom Center Athens για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.
Μετά την ήττα από την Ουκρανία, το ρεκόρ της Εθνικής έχει διαμορφωθείσ στο 3-4 και χρειάζεται μόνο νίκες στις επόμενες πέντε αναμετρήσεις προκειμένου να βρεθεί στα γήπεδα του Κατάρ.
Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε τον τραυματισμό του ενώ «πονοκέφαλος» για τον ομοσπονδιακό προπονητή είναι η απουσία του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.
Η 12αδα της Εθνικής
Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.
Η βαθμολογία του ομίλου
- Ισπανία 5-2
- Ουκρανία 5-2
- Γεωργία 4-3
- Πορτογαλία 4-3
- Μαυροβούνιο 4-3
- Ελλάδα 3-4
Το πρόγραμμα της Εθνικής
- 1η αγωνιστική: Ουκρανία – Ελλάδα 82-76
- 2η αγωνιστική: Ελλάδα – Ισπανία (31/8,19:00)
- 3η αγωνιστική: Ελλάδα – Γεωργία (26/11)
- 4η αγωνιστική: Ισπανία – Ελλάδα (29/11)
- 5η αγωνιστική: Ελλάδα – Ουκρανία (26/2)
- 6η αγωνιστική: Γεωργία – Ελλάδα (1/3)