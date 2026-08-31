Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μονόδρομος η νίκη για την Εθνική.

Την Ισπανία υποδέχεται απόψε (31/08) η Εθνική μπάσκετ στο Telekom Center Athens για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Μετά την ήττα από την Ουκρανία, το ρεκόρ της Εθνικής έχει διαμορφωθείσ στο 3-4 και χρειάζεται μόνο νίκες στις επόμενες πέντε αναμετρήσεις προκειμένου να βρεθεί στα γήπεδα του Κατάρ.

Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ξεπέρασε τον τραυματισμό του ενώ «πονοκέφαλος» για τον ομοσπονδιακό προπονητή είναι η απουσία του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η 12αδα της Εθνικής

Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Νικ Καλάθης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Ομηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η βαθμολογία του ομίλου

Ισπανία 5-2

Ουκρανία 5-2

Γεωργία 4-3

Πορτογαλία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Ελλάδα 3-4

Το πρόγραμμα της Εθνικής