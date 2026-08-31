Τα αποκρυβέντα έσοδα ήταν άνω των 2,7 εκατ. ευρώ.

Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, με αποκρυβέντα έσοδα άνω των 2,7 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αξιοποιώντας ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).

Η έρευνα οδήγησε τους ελεγκτές στα γραφεία και τις αποθήκες επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών και είχε κάνει έναρξη δραστηριότητας το 2026. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες παπουτσιών χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας σημαντικά έσοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, η επιχείρηση είχε εισαγάγει περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Για μόλις 230.000 ζευγάρια είχαν εκδοθεί τιμολόγια, ενώ τα υπόλοιπα 970.000 φέρεται να πωλήθηκαν χωρίς τα προβλεπόμενα παραστατικά.

Τα αποκρυβέντα έσοδα ξεπερνούν τα 2,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ ύψους 648.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ΑΑΔΕ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν συνολικά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Στο πλαίσιο της υπόθεσης έχουν ήδη δεσμευθεί στο λιμάνι του Πειραιά έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ακόμη ότι η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ για αντίστοιχη υπόθεση.