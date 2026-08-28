Στόχος είναι ο αποτελεσματικότερος και ταχύτερος συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε νέο ψηφιακό «στρατηγείο» κατά της φοροδιαφυγής μετατρέπει η ΑΑΔΕ τον Κεντρικό Θάλαμο Ελέγχου στα Σεπόλια, στο πλαίσιο της λειτουργίας της νέας Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ).

Στόχος είναι ο αποτελεσματικότερος και ταχύτερος συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών σε ολόκληρη τη χώρα, με αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και μέσω drones, αλλά και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πώς θα λειτουργεί

Μέσω του νέου Command Center θα συγκεντρώνονται και θα συνδυάζονται δεδομένα από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τρίτα συστήματα και τις ομάδες ελέγχου στο πεδίο. Έτσι, τα αρμόδια στελέχη θα αποκτούν πλήρη επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα γεωγραφικής παρακολούθησης ελεγχόμενων στόχων, ελεγκτικών δυνάμεων και δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Το κέντρο ελέγχου θα υποστηρίζει τα ελεγκτικά κλιμάκια από τον σχεδιασμό έως την ολοκλήρωση κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία Δυναμικών Θέσεων Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Active Seats), μέσω των οποίων έμπειρα στελέχη θα μπορούν να συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο είτε με φυσική παρουσία στο Κέντρο είτε απομακρυσμένα από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.

Οι ΑΙ Agents στην πρώτη γραμμή

Σημαντικό ρόλο θα έχουν οι Πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Agents), οι οποίοι θα υποστηρίζουν ελεγκτές, αναλυτές και στελέχη επιχειρησιακού συντονισμού στην επεξεργασία πληροφοριών και στην εκτέλεση σύνθετων εργασιών. Παράλληλα, ενισχύεται η κυβερνοασφάλεια της πλατφόρμας, με έμφαση στις κινητές συσκευές και τα απομακρυσμένα τερματικά.

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Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», ο Κεντρικός Θάλαμος Επιχειρήσεων θα μετεγκατασταθεί σε νέα αίθουσα, σχεδιασμένη βάσει διεθνών προτύπων Κέντρων Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Η ΓΔ ΔΕΟΣ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροδιαφυγής, καθώς και για τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων και την καταπολέμηση παράνομων διακινήσεων.