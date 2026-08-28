Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πειραιώς, το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2» από τη Moody’s Ratings, δηλαδή σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας.

Με ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα ολοκλήρωσε η Τράπεζα Πειραιώς την τιμολόγηση νέου ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred), αντλώντας 500 εκατ. ευρώ. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα έντονο, καθώς το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας περισσότερο από πέντε φορές το ζητούμενο ποσό.

Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, ενώ το ετήσιο σταθερό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,00%. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026 και οι τίτλοι πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πειραιώς, το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2» από τη Moody’s Ratings, δηλαδή σε επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα αξιοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, αλλά και για την κάλυψη των απαιτήσεων MREL.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία των ξένων επενδυτών στην έκδοση. Συνολικά συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 85% του ομολόγου κατευθύνθηκε σε διεθνή χαρτοφυλάκια.

Από το σύνολο της κατανομής, το 55% απορροφήθηκε από διαχειριστές κεφαλαίων, το 25% από τράπεζες, το 16% από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία και το υπόλοιπο 4% από άλλες κατηγορίες επενδυτών.

Στη Γαλλία η μεγαλύτερη ζήτηση

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφηκε από τη Γαλλία, η οποία αντιπροσώπευσε το 24%, ενώ ακολούθησαν οι χώρες της περιοχής DACH με 17% και οι χώρες της Benelux με 13%.

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Η συναλλαγή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Πειραιώς, καθώς αποτελεί την πρώτη ομολογιακή έκδοση της τράπεζας μέσα στο 2026 και την πρώτη μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.

Η υψηλή ζήτηση επέτρεψε, παράλληλα, στην τράπεζα να περιορίσει αισθητά το κόστος της έκδοσης. Το πιστωτικό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το αντίστοιχο επιτόκιο βάσης, έναντι αρχικού στόχου στις 115-120 μονάδες βάσης.

Πρόκειται, σύμφωνα με την Πειραιώς, για το χαμηλότερο πιστωτικό περιθώριο που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η τράπεζα σε έκδοση Senior Preferred, αλλά και για το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί στην ελληνική αγορά για έκδοση Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας αντίστοιχης διάρκειας. Το τελικό κουπόνι ορίστηκε στο 4,00%, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο 99,902%.

Ως από κοινού ανάδοχοι του βιβλίου προσφορών ενήργησαν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Natixis, Santander και UBS Investment Bank, ενώ η Ambrosia Capital και η Τράπεζα Πειραιώς ανέλαβαν τον ρόλο των από κοινού κύριων συντονιστών της έκδοσης. Νομικοί σύμβουλοι της Πειραιώς ήταν η A&O Shearman και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας.