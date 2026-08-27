Για τη λήψη του δανείου παρέχεται εγγύηση από την Qualco Technology, κατά 100% θυγατρική της Qualco.

Η Qualco εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους έως 6 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενισχύοντας τη ρευστότητα και τη χρηματοδοτική της ευελιξία.

Η χρηματοδότηση αφορά τετραετές δάνειο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. Η αποπληρωμή του θα πραγματοποιηθεί σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, ενώ το επιτόκιο έχει καθοριστεί σε Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 2,05%.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο «EIB Security & Defense» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω του οποίου η ΕΤΕπ έχει διευρύνει τη χρηματοδοτική της δραστηριότητα σε τομείς που συνδέονται με την ασφάλεια, την άμυνα, τις τεχνολογίες διπλής χρήσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων ευρωπαϊκών υποδομών.

Για τη λήψη του δανείου παρέχεται εγγύηση από τηνQualco Technology, κατά 100% θυγατρική της Qualco. Η εγγύηση καλύπτει το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, ύψους 6 εκατ. ευρώ, καθώς και τους σχετικούς τόκους και θα παραμείνει σε ισχύ έως την πλήρη εξόφληση του δανείου.

Το πλαίσιο «EIB Security & Defense» αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΤΕπ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχετικές επενδύσεις αποκτούν αυξημένη βαρύτητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση τεχνολογιών και υποδομών διπλής χρήσης, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία κρίσιμων δικτύων και υποδομών, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής εφοδιαστικής αλυσίδας.

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Τέλος, έμφαση δίνεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια, αλλά και στην κινητοποίηση επενδυτικών πόρων για επιχειρήσεις και τεχνολογικές λύσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.