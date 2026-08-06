Η Qualco ενσωματώνει υπηρεσίες τεχνολογικής συμβουλευτικής και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κινδύνου, την ανάλυση επιστημονικής επίδρασης και τη διαχείριση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στην απόκτηση του 50,1% της Multiverse AE προχωρά ο Όμιλος Qualco, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της παρουσίας του στις ευρωπαϊκές αγορές τεχνολογίας και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των λύσεών του. Η συμφωνία παρέχει στον Όμιλο πρόσβαση σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα χρηματοδότησης.

Με τη συναλλαγή, η Qualco ενσωματώνει υπηρεσίες τεχνολογικής συμβουλευτικής και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση κινδύνου, την ανάλυση επιστημονικής επίδρασης και τη διαχείριση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι εφαρμογές αυτές καλύπτουν τομείς όπως η Υγεία, η Ενέργεια, οι Μεταφορές, το Περιβάλλον και η Άμυνα, ενώ οι σχετικές υποδομές λειτουργούν και ως πεδίο δοκιμών («sandbox») για την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξαγορά διευρύνει επίσης την πρόσβαση του Ομίλου σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού ύψους άνω των 300 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ειδικού προγράμματος περίπου 20 δισ. ευρώ για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, fintech και ανάλυσης δεδομένων. Παράλληλα, ενισχύεται το εμπορικό δίκτυο της Qualco στις χώρες της Βαλτικής.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την απόκτηση υφιστάμενων μετοχών με αρχικό τίμημα 900 χιλ. ευρώ και συμπληρωματικό τίμημα έως 1,35 εκατ. ευρώ, το οποίο συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης.

Επιπλέον, ο Όμιλος θα συμμετάσχει με 150 χιλ. ευρώ σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Multiverse.

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Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Qualco στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Όπως αναφέρει η εταιρεία, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 προστέθηκαν νέοι θεσμικοί πελάτες με ευρωπαϊκή παρουσία, ενώ ολοκληρώθηκε η ενοποίηση δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού.