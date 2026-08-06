Από τους 325 ελέγχους τα 88 είναι «πράσινα» και τα 19 «κίτρινα».

Με εντατικούς ρυθμούς σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φωτιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης σπιτιών και κτιρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτιρίων, με τους ελέγχους να κατανέμονται ως εξής ανά κατηγορία επικινδυνότητας:

Πράσινη κατηγορία: 88 κτίρια

Κίτρινη κατηγορία: 119 κτίρια

Κόκκινη κατηγορία: 118 κτίρια

Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι.

Από τις αυτοψίες αυτές:

57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας,

65 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας,

84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινης κατηγορίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες, με την ακόλουθη κατανομή:

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24 κτίρια πράσινα

12 κτίρια κίτρινα

19 κτίρια κόκκινα.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και στις Περιφερειακές Ενότητες όπου καταγράφηκε μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών.

Ειδικότερα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια.

πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτίρια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτίρια.

πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτίρια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες, με 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα κτίρια.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής κ. Κατσαφάδος δήλωσε:

«Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους δήμους. Οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων.

Παράλληλα, έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Η αποτελεσματικότητα του συντονισμού όλων των υπηρεσιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες».

Τα μέτρα στήριξης

Α) Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών

Χορηγείται ποσό ύψους 600 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες.

Β) Επίδομα για απλές επισκευαστικές εργασίες ή/και αντικατάσταση οικοσκευής

Χορηγείται ποσό έως 6.000 ευρώ για πληγείσες κύριες κατοικίες, ενώ για δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

το Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.,

τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας.

Μέτρα προσωρινής στέγασης των πληγέντων

Για τη στήριξη των πολιτών που αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις κύριες κατοικίες τους λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι πυρκαγιές, έχει ενεργοποιηθεί το μέτρο της επιδότησης προσωρινής στέγασης. Δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες ή χρήστες κύριων κατοικιών οι οποίες, μετά τον έλεγχο των κλιμακίων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση («κίτρινες») ή επικίνδυνες για χρήση («κόκκινες»).

Η προσωρινή στέγαση παρέχεται είτε μέσω επιδότησης ενοικίου για τη μίσθωση άλλης κατοικίας στην ίδια ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης στην περίπτωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Το ύψος της επιδότησης ενοικίου ανέρχεται σε 300 ευρώ τον μήνα για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον συνοικούντα, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Η επιδότηση συγκατοίκησης ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού της επιδότησης ενοικίου.

Στεγαστική συνδρομή για επισκευή και ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων

Παράλληλα με τις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα προσωρινής στέγασης, ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές. Οι πληγέντες πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις για τη χρηματοδότηση εργασιών επισκευής ή, όπου απαιτείται, ανακατασκευής των κτηρίων τους.

Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση ύψους 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων. Επιπλέον, για ελαφρύτερες ζημιές που αφορούν αποκλειστικά μη φέροντα στοιχεία των κτηρίων, προβλέπεται η δυνατότητα ταχύτερης διαδικασίας επισκευής με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, χωρίς απαίτηση εκπόνησης μελέτης μηχανικού.

Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τη στεγαστική συνδρομή θα λειτουργήσει ειδικός μηχανισμός ενημέρωσης των πληγέντων, ώστε οι πολίτες να έχουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα χρονικά περιθώρια υποβολής των αιτήσεών τους.

Πρόσθετα μέτρα ΚΕΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Αυγούστου 2026, αποφάσισε την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται:

1. Στήριξη επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Προβλέπεται επιχορήγηση των πληγεισών επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε ποσοστό 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο ενίσχυσης 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, το όριο δύναται να αφορά έως δύο υποκαταστήματα.

2. Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Για τους πιστοποιημένα πληγέντες προβλέπεται εξάμηνη αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, καθώς και ρυθμίσεων και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, στο πλαίσιο των διαδικασιών κρατικής αρωγής.

3.Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης

Για τα πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα προβλέπεται δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4.Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Οι πιστοποιημένα πληγείσες επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκαταστάσεις έχουν υποστεί ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές που δεν επιτρέπουν την ασφαλή παροχή εργασίας, δύνανται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

5.Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ

Προβλέπεται τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κτήρια και αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των πυρκαγιών.

Ειδική στήριξη για Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλεποχώρι

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και την ταχύτερη ανάκαμψη της τουριστικής κίνησης στις περιοχές του Πόρτο Γερμενού, της Ψάθας και του Αλεποχωρίου, αποφασίστηκε η δημιουργία

ειδικού προγράμματος «pass» για την επόμενη τουριστική περίοδο. Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας και στη στήριξη της τοπικής οικονομίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από τις πυρκαγιές.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η ενεργοποίηση ειδικού σχήματος ενίσχυσης «My Business Support για τις επιχειρήσεις των συγκεκριμένων περιοχών, με βάση την αποτύπωση των οικονομικών απωλειών που θα προκύψουν σε σύγκριση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών.