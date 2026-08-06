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«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 7 από τα 25 άτομα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα με τα τραμ είναι σοβαρά τραυματισμένα ενώ 3 ακόμη είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο συρμούς τραμ σημειώθηκε στην πόλη Gelsenkirchen στη δυτική Γερμανία με 25 τραυματίες, οι 10 των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα εκπαιδευτικό τραμ σταμάτησε απότομα στο κέντρο της πόλης κοντά στο στάδιο Veltins Arena. Το τραμ που ακολουθούσε, και το οποίο μετέφερε επιβάτες προσέκρουσε στο προπορευόμενο τραμ.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 7 από τα 25 άτομα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα είναι σοβαρά τραυματισμένοι ενώ 3 ακόμη είναι σε κρίσιμη κατάσταση».

Αρχικά η αστυνομία είχε κάνει λόγο για 30 τραυματίες. Τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα ερευνώνται από τις αρχές.

Οι δρόμοι κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το ατύχημα αποκλείστηκαν για ώρες.

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Το ατύχημα έγινε περίπου στις 12:30 μ.μ (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία. Άλλοι άνθρωποι κάθονταν στην άκρη του δρόμου και τους φρόντιζε προσωπικό έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/OnDemand_News/status/2085398301931663690}