Μαίνονται οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά, με τους καπνούς να φτάνουνε μέχρι και τις ΗΠΑ.

Στις φλόγες έχει παραδοθεί ο Καναδάς, με πάνω από 19 εκατομμύρια στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη στο βόρειο τμήμα της χώρας.

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Στον Καναδά μόνο την Τετάρτη (15/07) υπάρχουν συνολικά 835 ενεργά μέτωπα, με τον καπνό από τις φωτιές να έχει φτάσει μέχρι και τις ΗΠΑ.

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Οι καπνοί έχουν κυριολεκτικά σκεπάσει το Τορόντο, το οποίο τα τελευταία 24ωρα είναι η πόλη με τη χειρότερη ποιότητα αέρα στον κόσμο. Οι καναδικές Αρχές έχουν εκδώσει σειρά προειδοποιήσεων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν της εξωτερικές δραστηριότητες, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές.

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Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η κατάσταση αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι καιρικές συνθήκες θα συμβάλουν στη σταδιακή απομάκρυνση των καπνών. Μέχρι τότε, έχει εκδοθεί προειδοποίηση πορτοκαλί επιπέδου.

{https://x.com/TaraBull/status/2077353451499995495}

Οι φλόγες περικύκλωσαν εμπορικό τρένο

Σοκαριστικές εικόνες καταγράφουν τη στιγμή που μια εμπορική αμαξοστοιχία βρέθηκε περικυκλωμένη από τις φλόγες μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Άρμστρονγκ του Οντάριο στον Καναδά.

Οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση αναπνοής από τις σιδηροδρομικές γραμμές, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για το πλήρωμα της αμαξοστοιχίας, καθώς η φωτιά εξαπλωνόταν γύρω από το τρένο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media ακούγεται ο μηχανοδηγός να περιγράφει την κατάσταση, λέγοντας πως οι φλόγες πλησιάζουν και ότι το τρένο βρίσκεται περικυκλωμένο από τη φωτιά.

{https://x.com/Breaking911/status/2077206124428734927}

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, όλα τα μέλη του πληρώματος κατάφεραν να απομακρυνθούν με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Η περιοχή του Άρμστρονγκ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, οι οποίες έχουν επηρεάσει τις μεταφορές και έχουν οδηγήσει σε απομακρύνσεις κατοίκων από ορισμένες περιοχές.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε αρκετά σημεία του Οντάριο, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού τους.