Με εντολή εισαγγελέα, ο 37χρονος μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Την κινητοποίηση της αστυνομίας προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης (15/07) ένας 37χρονος στην περιοχή του Βερτίσκου Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη αφού ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, ο 37χρονος είχε επιθετική συμπεριφορά και απείλησε οικεία του πρόσωπα, με την αστυνομία να καλείται στο σημείο. Τέσσερις αστυνομικοί με δύο περιπολικά προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, όμως ο 37χρονος τους επιτέθηκε με εργαλείο, προκαλώντας ζημιές στα οχήματα. Αργότερα ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις με δύο ομάδες της ΟΠΚΕ. Ο 37χρονος παραδόθηκε μισή ώρα αργότερα και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο 37χρονος λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή την οποία πιθανώς είχε σταματήσει να παίρνει. Με εισαγγελική παρέμβαση αποφασίστηκε η μεταφορά του για νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.