Σε βάρος του 56χρονου είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια.

Την αθώωση του 56χρονου κατηγορούμενου για τη φωτιά στα Βασιλικά του δήμου Θέρμης αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί το απόγευμα της Τρίτης (14/07) και σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για εμπρησμό από αμέλεια.

Η φωτιά, σύμφωνα με την προανάκριση της Πυροσβεστικής, προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής περίφραξης, όταν από την κρούση μεταλλικού σφυριού σε σιδηροπάσσαλο δημιουργήθηκαν σπινθήρες, με αποτέλεσμα να καούν ξερά χόρτα σε οικόπεδο. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών, ενώ προκάλεσε κάποιες ζημιές σε ελαιόδεντρα.

Απολογούμενος, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τους σπινθήρες, διαφορετικά -όπως είπε- θα σταματούσε άμεσα τις εργασίες. Προσέθεσε, δε, πως κινητοποιήθηκε άμεσα ενημερώνοντας την Πυροσβεστική, επιχειρώντας μέχρι την άφιξή της να σβήσει τη φωτιά με λάστιχα και κουβάδες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, ενεργοποιήθηκε και το 112, προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.