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Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Σκιάθου.

Φωτιά ξέσπασε στις 15: 47 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια.

Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ξέσπασε σε διαμέρισμα, που βρίσκεται στο ισόγειο ή σε ημιώροφο, επί της οδού Σκιάθου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα δύο ηλικιωμένα άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, περίπου 75 ετών, η οποία ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα κατέληξε ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο σύζυγός της περίπου 80 ετών.

Το κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά έχει εκκενωθεί ενώ κλειστός παραμένει και ο δρόμος επί της Σκιάθου, προς το παρόν.

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