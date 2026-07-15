Φωτιά ξέσπασε στις 15: 47 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου σε διαμέρισμα στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια.
Η φωτιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ξέσπασε σε διαμέρισμα, που βρίσκεται στο ισόγειο ή σε ημιώροφο, επί της οδού Σκιάθου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα δύο ηλικιωμένα άτομα, έναν άνδρα και μία γυναίκα, περίπου 75 ετών, η οποία ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ η γυναίκα κατέληξε ενώ στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο σύζυγός της περίπου 80 ετών.
Το κτίριο όπου ξέσπασε η φωτιά έχει εκκενωθεί ενώ κλειστός παραμένει και ο δρόμος επί της Σκιάθου, προς το παρόν.
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα βραχιονοφόρο ειδικού τύπου όχημα.