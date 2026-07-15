Απάντηση στο ζήτημα των ζημιών που προκλήθηκαν στις εργασίες του μετροπόντικα σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη έδωσε η εταιρεία Ελληνικό Μετρό.

Καθησυχαστική εμφανίζεται η Ελληνικό Μετρό σχετικά με τις ρωγμές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, ξεκαθαρίζοντας ότι από τους μέχρι σήμερα ελέγχους δεν έχει προκύψει κανένα ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει ότι ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη αναλάβει, με δική του ευθύνη και δαπάνη, τις εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενοίκους των κτιρίων.

Όπως αναφέρεται, από τις 8 Μαΐου 2026 έχουν διακοπεί οι εργασίες του μετροπόντικα (TBM), καθώς κατά τη διάρκεια της διάνοιξης εντοπίστηκαν μη αναμενόμενες γεωλογικές συνθήκες σε ιδιαίτερα ασθενές υπέδαφος. Η απόφαση ελήφθη όταν διαπιστώθηκαν μετακινήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που προέβλεπαν οι αρχικές μελέτες.

Η Ελληνικό Μετρό σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη της εταιρείας και του αναδόχου πραγματοποίησαν αυτοψίες στα κτίρια της περιοχής και ενημέρωσαν τους κατοίκους για την πραγματική έκταση του φαινομένου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η συνεχής παρακολούθηση μέσω ειδικών οργάνων δεν δείχνει περαιτέρω διόγκωση του φαινομένου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου να καθοριστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή επανεκκίνηση των εργασιών του TBM.

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Σύμφωνα με την εταιρεία, οι μετροπόντικες που χρησιμοποιούνται στη Γραμμή 4 είναι τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτουν δυνατότητα συνεχούς ελέγχου και προσαρμογής στις γεωτεχνικές συνθήκες του υπεδάφους, ενώ η κατασκευή της σήραγγας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας για έργα σε αστικό περιβάλλον.

Η Ελληνικό Μετρό υπενθυμίζει επίσης ότι ο μετροπόντικας «Αθηνά» έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τη διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα «Γουδή – Ευαγγελισμός» και βρίσκεται στη φάση αποσυναρμολόγησης, ενώ ο μετροπόντικας «Νίκη» συνεχίζει τις εργασίες στο τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Ευαγγελισμός», έχοντας ήδη περάσει κάτω από την πλατεία Κυψέλης με κατεύθυνση προς την περιοχή των Δικαστηρίων.

Η παραπάνω ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό ήρθε μετά από έντονη ανησυχία των κατοίκων εξαιτίας των ρηγματώσεων και της καθίζησης.

Τα ερωτήματα των κατοίκων που ζητούν απαντήσεις

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι της Κυψέλης, καμία επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό μέχρι τώρα δεν απαντούσε σε καίρια ερωτήματα, βυθίζοντας όλη την περιοχή της Κυψέλης στην αβεβαιότητα:

Ποιο είναι το μέγεθος της καθίζησης που υπέστη το μέχρι τώρα διανοιγμένο τμήμα;

Λέγεται ότι ο μετροπόντικας έπεσε σε υπόγεια ύδατα. Πώς είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η εταιρεία ότι η Φωκίωνος Νέγρη, η οδός Κερκύρας και οι παρακείμενοι δρόμοι ήταν ρέματα και ποτάμια μέχρι πολύ πρόσφατα; Τι σημαίνει αυτό για τις μελέτες που έχουν εκπονηθεί;

Σε ποιο βάθος έσκαψε ο μετροπόντικας; Εικάζεται ότι ήταν εξαιρετικά μικρό: της τάξεως των 15 μέτρων μπορεί και λιγότερο. Υπάρχουν κτίρια με υπόγεια και καταφύγια τα οποία πρέπει να πλησιάζουν εξαιρετικά κοντά σε αυτό το βάθος.

Γιατί η εταιρεία δεν έχει προβεί σε μετρήσεις και προαποτυπώσεις κτιρίων που θα επηρεαστούν από τη διάνοιξη της σήραγγας, ακόμα και μετά από έγγραφες επιστολές των κατοίκων;

Τι θα συμβεί στους δρόμους, τις κατοικίες και τα μαγαζιά όταν ο μετροπόντικας ξαναρχίσει τη λειτουργία του; Πολλοί κάτοικοι έχουν ήδη προσλάβει ιδιώτες μηχανικούς (με το αντίστοιχο κόστος) προκειμένου να συντάξουν δικές τους τεχνικές μελέτες για πιθανές κατόπιν διενέξεις με την εταιρεία σε περίπτωση που βρεθούν στην ίδια θέση.

Στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα - Ομόφωνη συμπαράσταση στους κατοίκους

Οι κάτοικοι της Κυψέλης κατόρθωσαν να φέρουν το ζήτημα στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αθηναίων, με όλες τις παρατάξεις να συμφωνούν στη σοβαρότητα του ζητήματος. Ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι ο δήμος θα σταθεί στο πλευρό των κατοίκων, τόσο νομικά όσο και με όλες τις υπηρεσίες του, ενώ έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα και πως αύριο θα έχει συνάντηση στο Δημαρχείο με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό, Χρήστο Φαφούτη.

«Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γι' αυτό και έθεσα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος εν συνεχεία διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών και παράλληλα, έχω ζητήσει συνάντηση και με τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικό Μετρό, για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Δούκας.

Από τη μεριά τους, οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων ανέφεραν πως θα στηρίξουν τη δημοτική Αρχή πάνω σε αυτό το θέμα και μάλιστα ο Κώστας Μπακογιάννης πρότεινε διαπαραταξιακή επιτροπή.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο και για το ζήτημα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, είπε πως μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάτι και πως ενημερώθηκε ότι η εισαγγελία θα ζητήσει από τον δήμο Αθηναίων να αναλάβει την απομάκρυνση των μπάζων, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. «Ο δήμος Αθηναίων θα βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δούκας και πρόσθεσε πως οι εργασίες αυτές είναι μια δύσκολη διαδικασία και θα γίνει με όλους τους εμπειρογνώμονες.

Τα αιτήματα των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο