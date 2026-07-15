Μετά τη συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας ο Γιάννης Αμανατίδης, αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Να αποσυρθεί η Ρένα Δούρου από υποψήφια πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά μεταξύ άλλων το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη.

Οι ίδιοι κύκλοι ζητούν ακόμα η ψηφοφορία να μεταφερθεί την επόμενη εβδομάδα και όχι το Σάββατο το πρωί, πριν δηλαδή από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Σημειώνουν ακόμα πως «η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του (Παύλου Πολάκη) ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης!»

Προσθέτους επίσης πως απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι:

- η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.

- ⁠η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η επιστροφή Πολάκη

Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατά την οποία εξελέγη ομόφωνα νέος γραμματέας ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Γιάννης Αμανατίδης, αποφασίστηκε παράλληλα να αποσταλεί επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, έπειτα από σχετική δήλωσή του.

Στην ίδια συνεδρίαση ορίστηκε ότι η εκλογή του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου.

Στη δήλωσή του, ο νέος γραμματέας της ΚΟ, Γιάννης Αμανατίδης, τόνισε ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα συνεχίσει να δίνει τις πολιτικές μάχες με ενότητα, σοβαρότητα και συλλογική συνείδηση, ενώ γνωστοποίησε και την απόφαση για την επανένταξη του Παύλου Πολάκη.

Η αντίδραση Φάμελλου και η απάντηση Πολάκη

Λίγο πριν από τη συνεδρίαση, ο Σωκράτης Φάμελλος είχε επικοινωνήσει με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θεόφιλο Ξανθόπουλο, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, θεωρεί ότι προηγείται η εκλογή προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και όχι γραμματέα, ενώ χαρακτήρισε απαράδεκτη τη μεθόδευση να προηγηθεί η εκλογή γραμματέα με στόχο, όπως υποστήριξε, να επιστρέψει ανεξάρτητος βουλευτής στην ΚΟ ώστε να είναι υποψήφιος για την προεδρία της.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ακόμη ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αντίθετη τόσο με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και τον Κανονισμό της Βουλής όσο και με τις αξίες της Αριστεράς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου –όπως ανέφερε– να μη νομιμοποιήσει αυτή την επιλογή.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

«Επανήλθα! Για τρίτη φορά! (Και αυτό για Γκίνες μετά τις 13 άρσεις ασυλίας)», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, αναφέροντας: «Ένας Φάμελλος του εξώστη και του "στηρίζω άλλο κόμμα", σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο βουλευτής Χανίων έκλεισε με τη φράση: «Το γαρ πολύ της θλίψεως…».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid035ci8mDj838QH6PYCmd51JUeGEkYscST4KjcCL3xF4mfHSUy9z5NfSFyuWXybVgyWl&id=100007004708966}

Υποψήφια και η Ρένα Δούρου

Η Ρένα Δούρου δημοσιοποίησε την πρόθεσή της να διεκδικήσει την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και η ΚΟ. Σε ό,τι αφορά στην ΚΟ δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να είμαι υποψήφια. Η είδηση δεν είναι αν θα χρειαστεί να δώσω τη μάχη που θα μου ζητηθεί», τόνισε μιλώντας στο Action24.

«Μόνος του κανείς δεν μπορεί»

Η βουλευτής απάντησε και στα όσα είπε χθες ο Παύλος Πολάκης, ότι αυτός μπορεί να βάλει το κόμμα στη Βουλή με ένα ικανοποιητικό ποσοστό. «Μόνος του δεν μπορεί κανείς ούτε να βάλει το κόμμα του στη Βουλή, ούτε να το κάνει πιο δυνατό, το μαζί είναι στην αξιοπρέπεια», υποστήριξε η Ρένα Δούρου, προσθέτοντας πως «όταν δρας συλλογικά, θα πάρεις από τον καθένα το καλύτερο. Πιστεύω ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί».

«Δεν φταίει ο Τσίπρας, η ΕΛΑΣ έχει μια κρυστάλλινη στρατηγική»

«Έχω μάθει να μην μου φταίνε τα άλλα παιδάκια. Το κόμμα του έχει μια κρυστάλλινη στρατηγική. Ότι θα προσπαθήσω να κάνω μια προσπάθεια χωρίς να ασχολούμαι με τα άλλα κόμματα. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και θα πάει μακριά», είπε στη συνέχεια.

«Δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Τσίπρα»

Για το αν η ίδια θα έπαιρνε τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα να εξετάσει το ενδεχόμενο για το αν υπάρχει περιθώριο σύγκλισης, είπε: «Όχι, δεν θα τηλεφωνούσα στον Τσίπρα. Επέμενα από πέρυσι να λέω ότι έχουμε αποφάσεις να αποταθούμε σε όλα τα κόμματα. Όχι με τηλέφωνα. Το ΠΑΣΟΚ το κάναμε δεύτερο και έλεγε ότι θα κερδίσει τον Μητσοτάκη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djykpz3u3fnl?integrationId=40599y14juihe6ly}