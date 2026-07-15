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Η νέα δραματική σειρά του Alpha.

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται και ξεδιπλώνει μια συγκλονιστική ιστορία για τη μητρική αγάπη, τη φιλοδοξία και τις επιλογές που καθορίζουν τη ζωή μας.

Γεμάτη έντονα συναισθήματα, δυνατούς χαρακτήρες, έρωτες κι ανατροπές που δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, η σειρά έρχεται για να μας καθηλώσει.

Το πρώτο teaser, «ντυμένο» με την ατμοσφαιρική μουσική του Νίκου Τερζή, συστήνει στο κοινό τη νέα φιλόδοξη παραγωγή, που αναμένεται να ξεχωρίσει στη μυθοπλασία της επόμενης τηλεοπτικής χρονιάς.

Η νέα σεζόν της μυθοπλασίας του Alpha έρχεται πιο δυνατή από ποτέ και φέρνει μεγάλες παραγωγές, κορυφαίους πρωταγωνιστές, ιστορίες γεμάτες συναίσθημα, ένταση και ανατροπές, κινηματογραφική αισθητική και μουσικές που θα γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

{https://www.youtube.com/watch?v=U3ym8n-FcCs}

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«Οι κόρες της Αρετής»

Συμμετέχουν: Μαριάννα Τουμασάτου, Γιάννος Περλέγκας, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Γιούλη Τσαγκαράκη, Σταύρος Τσουμάνης, Ασημένια Βουλιώτη, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Γιώργος Ζιάκας, Γεωργία Μεσαρίτη, Ιάσονας Χρόνης, Δώρα Χρυσικού, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Φώτης Πετρίδης, Ευφυμία Καλογιάννη, Μαριάννα Πουρέγκα, Δανάη Καλούτσα, Αθηνά Ροδίτου, Φοίβος Παπακώστας, Μελίνα Βαμπούλα, Χρύσα Κλούβα, Ηλέκτρα Γεννατά.

Στο ρόλο της Καιτούλας η Μάνια Παπαδημητρίου

Στο ρόλο της Έφης η Αλεξία Καλτσίκη

Στο ρόλο της Αφροδίτης η Ράνια Σχίζα

Σενάριο: Κατερίνα Γιαννάκου

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Κωνσταντάτος

Παραγωγή: Pedio Productions