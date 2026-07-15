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Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξε να ανακοινώσει την επιστροφή του «Roadshow» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Το βίντεο που δημοσίευσε.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσω σχετικής του ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media ανακοίνωσε την επιστροφή του «The Roadshow 3», φέρνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο teaser της νέας σεζόν.

Ο παρουσιαστής θέλησε να ανακοινώσει την επιστροφή του με ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο οποίο εμφανίζεται ντυμένος Αρχαίος Έλληνας κάτω από τα δέντρα.

Επιστρατεύοντας το χιούμορ του, ο ίδιος και οι συνεργάτες του απεικονίζονται κάτω από τα δέντρα να φορούν λευκά σεντόνια και κλαδιά στο κεφάλι, ενώ και οι τρεις φαίνονται ιδιαίτερα σκεπτικοί.

Στο πλευρό του με αντίστοιχη αμφίεση βρέθηκαν οι συνεργάτες του, ο Διονύσης Κυπριώτης και ο Θοδωρής Διαμαντής, ενώ το πρώτο teaser φαίνεται να προαναγγέλλει τα όσα θα ακολουθήσουν.

«Road Show 3… Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησής του.

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{https://www.instagram.com/p/DaxzfKnCrAb/?hl=el}

Όπως γίνεται κατανοητό, η ταξιδιωτική εκπομπή αναμένεται να επιστρέψει με ένα ανανεωμένο concept και πολλές εκπλήξεις με τη νέα τηλεοπτική σεζόν.