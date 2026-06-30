Απόψε θα προβληθεί το τελευταίο επεισόδιο της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show».

Φέτος, συμπληρώθηκε η δέκατη χρονιά της εκπομπής «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου, μέσω της οποίας οι καλεσμένοι του παραχωρούν αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και άγνωστες πτυχές των προσωπικοτήτων τους.

Ο παρουσιαστής, λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε της σεζόν, θέλησε να μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ενώ παράλληλα ανανέωσε το ραντεβού για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Ο φετινός κύκλος, ολοκληρώνεται με τις συνεντεύξεις δύο καλλιτεχνών. Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αναστάσης Ροϊλός, είναι τα δύο πρόσωπα που απόψε κάθονται στον καναπέ του Αρναούτογλου και ανοίγουν τα χαρτιά τους.

Στην ανάρτηση που έκανε ο παρουσιαστής λίγη ώρα πριν από το φινάλε, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πέρασε άλλη μια χρονιά η 10η. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά για την αγάπη που μας δείξατε και φέτος. Το 2night είναι κάτι παραπάνω από μια εκπομπή συνεντεύξεων, είναι το όνειρο κάποιων ανθρώπων να δημιουργήσουν μια πραγματική παρέα μέσα στην νύχτα και με την βοήθεια σας τα καταφέρανε/με. Να έχετε ένα υπέροχο Καλοκαίρι».

«Απόψε είναι η τελευταία μας εκπομπή με δυο απίθανους καλεσμένους την φανταστική Ελένη @foureira και τον καταπληκτικό @anastasis.roilos. Αν και οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου έχουν τραβήξει την προσοχή των περισσοτέρων, σήμερα το φινάλε μας είναι μαγικό. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ… πρώτα Ο Θεός ραντεβού σε λίγους μήνες».

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