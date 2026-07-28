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Το βίντεο με σκηνές από το παρελθόν που προαναγγέλλει το «Road Show 3».

Ένα βίντεο από το παρελθόν θέλησε να μοιραστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τους διαδικτυακούς του φίλους, κάνοντας μία σύντομη αναδρομή 25 χρόνια πίσω.

Ο γνωστός παρουσιαστής το βράδυ της Δευτέρας 27 Ιουλίου, δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τις ταξιδιωτικές εκπομπές που παρουσίαζε στο παρελθόν προαναγγέλλοντας με χιούμορ την επιστροφή του project «Road Show».

Στο βίντεο έχουν συμπεριληφθεί σκηνές και στιγμιότυπα από εκείνη την εποχή, με τον παρουσιαστή να αναφέρει στη σχετική λεζάντα: «Road Show 3… ερχόμαστε!! Όπως παλιά».

{https://www.instagram.com/p/DbTg3KAC-fN/?hl=el}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μέσα από μία χιουμοριστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, είχε ανακοινώσει την επιστροφή της ταξιδιωτικής του εκπομπής.

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Στο βίντεο, εμφανίζεται μαζί με τους συνεργάτες του, ντυμένοι σαν… αρχαίοι Έλληνες, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα πρόσθεσε:

«Road Show 3 … Ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα…».

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