Στα χαρακώματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τον ΠΙΣ – Συνεχίζονται οι καταγγελίες για τις «αποφασίζομεν και διατάσσομεν» αλλαγές στη διοίκηση.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να προχωρήσει στον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), ανοίγοντας νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η απόφαση έχει προκαλέσει την αντίδραση της ιατρικής κοινότητας, ενώ στο ζήτημα παρεμβαίνουν πλέον και κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία υποστηρίζουν ότι η κυβερνητική παρέμβαση πλήττει το αυτοδιοίκητο του ανώτατου επιστημονικού οργάνου των γιατρών.

Στις 27 Ιουλίου, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε τον διορισμό της Ματίνας Παγώνη, πρώην προέδρου της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών – Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), στη θέση της προσωρινής προέδρου του ΠΙΣ, καθώς και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. Η απόφαση ελήφθη σε εφαρμογή της νέας νομοθετικής ρύθμισης που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21 Ιουλίου και είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Αντιδράσεις για το αυτοδιοίκητο του ΠΙΣ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εκφράσει ανοιχτά την έντονη αντίθεσή του στη συγκεκριμένη εξέλιξη, κάνοντας λόγο για παρέμβαση που περιορίζει την ανεξαρτησία του φορέα. Παράλληλα, ιατρικοί σύλλογοι από την Ελλάδα, αλλά και ευρωπαϊκές επιστημονικές οργανώσεις, έχουν εκφράσει προβληματισμό και ζητούν την επανεξέταση της ρύθμισης, καθώς και την έναρξη διαλόγου μεταξύ της πολιτείας και του ΠΙΣ.

Πολιτική αντιπαράθεση

Η υπόθεση έχει μετατραπεί σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει κυβερνητική παρέμβαση στη λειτουργία ενός θεσμικού επιστημονικού οργάνου. Το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά τη συζήτηση της σχετικής διάταξης στη Βουλή, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε από την Ολομέλεια. Σήμερα με ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης μιλά για «ωμή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του ΠΙΣ και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα» και διερωτάται αν «στήνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του ΠΙΣ.»

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Θεσμικό πραξικόπημα Άδωνι Γεωργιάδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) - Διορίζει διοίκηση Παγώνη και στήνει εκλογές για τους εκλεκτούς του Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αρκείται στη διάλυση του ΕΣΥ, ούτε στη μεσολάβηση στον Φρουζή για να χρηματοδοτηθεί δημοσιογράφος φίλη του. Τώρα, μετά την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ποινικού δικαίου, χιλιάδων ευρώ, σε Δικηγόρο του «πουλέν» του, επιχειρεί να θέσει υπό κυβερνητική και κομματική ομηρία και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Με το άρθρο 67 του ν. 5322/2026, το οποίο «έκρυψε» μέσα σε άσχετο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση κατάργησε στην πράξη το αυτοδιοίκητο του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών. Ο Υπουργός Υγείας αυτοαναγορεύθηκε σε εκλέκτορα του ιατρικού κόσμου, αποκτώντας την εξουσία να διορίζει ταυτόχρονα την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΠΙΣ. Δηλαδή, ο κ. Γεωργιάδης επιλέγει ποιος θα διοικεί, ποιος θα ελέγχει και ποιος θα απονέμει την πειθαρχική δικαιοσύνη στους γιατρούς! Αυτό δεν είναι «αποκατάσταση της νομιμότητας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Είναι ωμή κατάλυση της θεσμικής ανεξαρτησίας του ΠΙΣ και πρωτοφανής επιχείρηση κομματικού ελέγχου ενός επιστημονικού φορέα. Παρά την κατακραυγή του ιατρικού κόσμου και τις προειδοποιήσεις κορυφαίων ευρωπαϊκών ιατρικών οργανώσεων, ο Υπουργός των «αδιευκρίνιστων» προχώρησε στον διορισμό προσωρινής διοίκησης με πρόεδρο τη Ματίνα Παγώνη, η οποία καλείται τώρα να οργανώσει εκλογές υπό τη σκιά της υπουργικής επιβολής. Το σχέδιο είναι πλέον ολοφάνερο: πρώτα διορίζουν τη διοίκηση, έπειτα καθορίζουν τους όρους της εκλογικής διαδικασίας και στο τέλος επιδιώκουν να παραδώσουν τον ΠΙΣ στον πολιτικό τους εκλεκτό, χωρίς να λογαριάζουν τις εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες.

Ρωτάμε ευθέως: Στήνεται ολόκληρη αυτή η αντιδημοκρατική μεθόδευση για να οδηγηθεί ο Γιώργος Πατούλης στην Προεδρία του ΠΙΣ; Γιατί η κυβέρνηση άλλαξε επειγόντως τον νόμο, ώστε να ανατραπούν οι υφιστάμενοι συσχετισμοί και να συμμετάσχει στις αρχαιρεσίες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος είχε αποκλειστεί ως οικονομικά μη τακτοποιημένος; Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι διορισμένοι; Ποιοι έδωσαν στον Άδωνι Γεωργιάδη το δικαίωμα να μετατρέπει τον ΠΙΣ σε κομματικό παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας; Υπενθυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και ο πρώην πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος έχουν παραπεμφθεί ενώπιον της ποινικής Δικαιοσύνης για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, σε υπόθεση σχετική με την αποδιδόμενη παράλειψη άσκησης των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, και συγκεκριμένα γιατί αρνήθηκαν, κατά δεσμία αρμοδιότητα, να ανακαλέσουν την άδεια πρώην επίορκου Ιατροδικαστή, που είχε καταδικαστεί για σωρεία εγκλημάτων από την ποινική Δικαιοσύνη. Το τεκμήριο αθωότητάς τους είναι απολύτως σεβαστό. Η παραπομπή τους, όμως, αποτελεί θεσμικά κρίσιμο γεγονός, ιδίως όταν η Κυβέρνηση βάζει χέρι και στα πειθαρχικά όργανα των γιατρών, και ο Υπουργός Υγείας παρά τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του και την επανειλημμένη ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου από τον μηνυτή δεν έχει προβεί στα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ απαιτεί:

• την άμεση κατάργηση της πραξικοπηματικής διάταξης,

• την ανάκληση της υπουργικής απόφασης διορισμού,

• τη διεξαγωγή ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών με ανεξάρτητες θεσμικές εγγυήσεις.

• την άμεση επέμβαση του αρμόδιου Εισαγγελέα και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τόσο για την υπουργική απόφαση διορισμού της προσωρινής διοίκησης του ΠΙΣ, όσο και για την μη πειθαρχική διερεύνηση και την μη επιβολή προσωρινών διοικητικών μέτρων σε βάρος των Γεώργιου Πατούλη και Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, παρά την αμετάκλητη παραπομπή τους για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ανήκει στους γιατρούς. Δεν είναι τσιφλίκι του Γεωργιάδη, λάφυρο της Νέας Δημοκρατίας ή σκαλοπάτι για τις προσωπικές φιλοδοξίες κανενός.

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ΚΚΕ κατά κυβέρνησης για τον ΠΙΣ: «Απαράδεκτη παρέμβαση στην εσωτερική λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων»

Την έντονη αντίθεσή του στον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) εξέφρασε και το ΚΚΕ, καταγγέλλοντας «κυβερνητική παρέμβαση» στην εσωτερική λειτουργία του κορυφαίου θεσμικού οργάνου των γιατρών. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου κάνει λόγο για «χυδαία παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας» και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αξιοποίησε τη νέα νομοθετική ρύθμιση για να διορίσει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον ΠΙΣ. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί συνέχεια προηγούμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων και ζητά την κατάργηση της διάταξης που, όπως αναφέρει, επιτρέπει την εμπλοκή της κυβέρνησης στα εσωτερικά των Ιατρικών Συλλόγων.

Όπως σημειώνεται «Αντί η κυβέρνηση της ΝΔ να υλοποιήσει τις προτάσεις που κατέθεσε με επίκαιρη ερώτηση το ΚΚΕ για την ακύρωση κάθε δυνατότητας κυβερνητικών παρεμβάσεων στα εσωτερικά των Ιατρικών Συλλόγων, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την απροκάλυπτη παρέμβαση. Ο Υπουργός Υγείας αξιοποίησε ως άλλοθι τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις και τα αδιέξοδα που δημιούργησαν οι παρατάξεις της ΝΔ και οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους για να ορίσει τους “εκλεκτούς” του ώστε να έχει ακόμα πιο ισχυρό στήριγμα στον ΠΙΣ στην αντιδραστική πολιτική της στην Υγεία. Ούτε να σκεφτεί το Υπουργείο Υγείας να μονιμοποιήσει απαράδεκτες μεθοδεύσεις που ετοιμάζει μπροστά στις επερχόμενες εκλογές για τα όργανα του ΠΙΣ. Μόνη λύση είναι να πραγματοποιηθούν άμεσα εκλογές του ΠΙΣ με τη συμμετοχή όλων των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των Ιατρικών Συλλόγων από τις εκλογές του 2026.»

«Επικίνδυνος δρόμος για κυβερνητικές παρεμβάσεις»

Στην ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή δημιουργεί, όπως υποστηρίζει, «επικίνδυνους δρόμους» για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα εσωτερικά επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων. Όπως τονίζεται «Είναι βαθιά γελασμένοι. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για να καταργηθεί η αντιδραστική ιατρική νομοθεσία και η απαράδεκτη διάταξη. Απάντηση στην κυβερνητική πολιτική και τις απαράδεκτες κυβερνητικές παρεμβάσεις στον ΠΙΣ μπορούν να δώσουν οι μισθωτοί γιατροί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι αυταπασχολούμενοι και πανεπιστημιακοί, οι νέοι γιατροί. Με τη συμμετοχή τους στον αγώνα μέσα από τα συλλογικά τους όργανα και ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, το κράτος και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, μπορούν να δυναμώσουν το δρόμο της σύγκρουσης με την αντιλαϊκή σταθερότητα της εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας.»

Νέα Αριστερά κατά Γεωργιάδη: «Πόσα ακόμη πρέπει να κάνει για να αποπεμφθεί;»

«Πυρά» κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε και η Νέα Αριστερά, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), αλλά και την αναφορά του υπουργού στην υπόθεση με τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά υποστηρίζει ότι ο υπουργός Υγείας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας «όχι για το έργο του στο ΕΣΥ», αλλά για δύο υποθέσεις που, όπως αναφέρει, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την άσκηση της εξουσίας.

Σύμφωνα με την Νέα Αριστερά «ο γνωστός και μη εξαιρετέος Άδωνις Γεωργιάδης βρέθηκε μέσα σε δύο ημέρες ξανά στην επικαιρότητα. Όχι για το «θαυμαστό» έργο του στο ΕΣΥ, αλλά για δύο υποθέσεις που αποκαλύπτουν πώς αντιλαμβάνεται την εξουσία. Πρώτα, η κυβέρνηση πέρασε από άσχετο νομοσχέδιο διάταξη που δίνει στον υπουργό Υγείας τη δυνατότητα να διορίσει προσωρινή διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο υπουργός που έχει απέναντί του τους γιατρούς για την διάλυση του ΕΣΥ αποφάσισε τώρα ότι μπορεί να διορίζει και τη διοίκησή τους. Η παρέμβαση έχει ήδη προκαλέσει την αντίδραση κορυφαίων ευρωπαϊκών ιατρικών οργανισμών, οι οποίοι προειδοποιούν για παραβίαση της ανεξαρτησίας, του αυτοδιοίκητου και της δημοκρατικής εκπροσώπησης του ιατρικού κόσμου. Η πρώτη αφορά τη νομοθετική ρύθμιση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με τη Νέα Αριστερά να κάνει λόγο για παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ιατρικού κόσμου και να επικαλείται τις αντιδράσεις ευρωπαϊκών ιατρικών οργανισμών.»

Παράλληλα, η ανακοίνωση αναφέρεται στη δημόσια παραδοχή του Άδωνι Γεωργιάδη ότι είχε μεσολαβήσει προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή, ώστε ενημερωτική ιστοσελίδα να λάβει χρηματοδότηση από διαφημιστική καμπάνια της Novartis. Η Νέα Αριστερά επικρίνει τη στάση του υπουργού, σημειώνοντας ότι ο ίδιος χαρακτήρισε «κανονική» αυτή την πρακτική και έκανε λόγο για «εξυπηρετήσεις».

«Δεν περιμένουμε από τον κ. Γεωργιάδη να αντιληφθεί μόνος του ότι οφείλει να παραιτηθεί», αναφέρει η ανακοίνωση, επιρρίπτοντας παράλληλα ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την παραμονή του υπουργού στη θέση του. Και συνεχίζει η ανακοίνωση αναφέροντας ότι «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι ο υπουργός Υγείας παραμένει στη θέση του και κατά συνέπεια την ευθύνη για την διολίσθηση της δημοκρατίας σε αυτό που περιγράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης: νομοσχέδια για τον διορισμό γαλάζιων στελεχών και εξυπηρετήσεις στους φίλους.»