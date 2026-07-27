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Το νέο φωτογραφικό άλμπουμ της Σταματίνας Τσμτσιλή από τις διακοπές της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνεχίζει να διατηρεί επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους μέσω των social media, αναρτώντας συχνά φωτογραφίες και υλικό από τις καλοκαιρινές της διακοπές σε νησί.

Τις τελευταίες ημέρες, η παρουσιάστρια του Alpha βρίσκεται στο νησί της Πάρου με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή δημοσίευσε ένα νέο φωτογραφικό άλμπουμ, μέσα από το οποίο αποκάλυψε όμορφες στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί.

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε, απαθανατίζει το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, τα ιστιοπλοϊκά και τη μαγευτική θέα από το λιμάνι νησιού, ενώ σε μία από τις φωτογραφίες ποζάρει χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της κάποιο από τα παιδιά της.

Παράλληλα, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την ώρα που απολαμβάνει τη μακαρονάδα της, ενώ σε άλλη φωτογραφία ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, φορώντας ένα εντυπωσιακό πολύχρωμο μίνι φόρεμα.

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«Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι το τέλος μιας όμορφης ημέρας που ζήσαμε. Καλή εβδομάδα!», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DbSd_pljKcR/?hl=el&img_index=1}

Λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει περισσότερες φωτογραφίες από τις διακοπές της με την οικογένειά της, αποκαλύπτοντας τις ανέμελες στιγμές τους δίπλα στη θάλασσα.

{https://www.instagram.com/p/DbBBmM0DKAv/?hl=el&img_index=1}