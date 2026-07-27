Το «Φεγγάρι του Ελαφιού», ένα από τα πιο όμορφα αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς πλησιάζει και αναμένεται να ρίξει φως σε τέσσερα ζώδια.

Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026, ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα του καλοκαιριού πλησιάζει και θα κάνει την εμφάνιση του στο νυχτερινό ουρανό την Τετάρτη 29 Ιουλίου, φέρντοντας στο προσκήνιο τις δραστηριότητες ορισμένων ζωδίων.

Είναι γνωστή ως το «Φεγγάρι του Ελαφιού» και η καλύτερη στιγμή για να την παρατηρήσει κανείς θα είναι λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, όταν η Σελήνη θα ανατέλλει χαμηλά στον νοτιοανατολικό ορίζοντα και θα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό στον καλοκαιρινό ουρανό.

Η ονομασία της προέρχεται από την παράδοση των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν ονόματα στις πανσελήνους ανάλογα με τα φυσικά φαινόμενα και τις εποχικές αλλαγές. Αυτή η Πανσέληνος έχει συνδεθεί με την περίοδο κατά την οποία τα αρσενικά ελάφια αναπτύσσουν τα νέα τους κέρατα, τα οποία αρχικά καλύπτονται από ένα μαλακό, βελούδινο περίβλημα μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, είναι γνωστή με τις ονομασίες: «Πανσέληνος του Κεραυνού» και «Πανσέληνος του Σανού», ονομασίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της φύσης τον Ιούλιο.

Ζώδια και Πανσέληνος του Ιουλίου

Όπως σε κάθε ολόγιομο φεγγάρι, έτσι και σε αυτό ορισμένα ζώδια έρχονται στο προσκήνιο με την περίοδο αυτή να θεωρείται στιγμή ολοκλήρωσης, αποκαλύψεων και κορύφωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από το ζώδιο στο οποίο αναπτύσσεται η Πανσέληνος την εκάστοτε φορά.

Στις 29 Ιουλίου το φεγγάρι θα φωτίσει το ζώδιο του Υδροχόου, ενώ την ίδια στιγμή ο Ήλιος θα φωτίσει τον Λέοντα, μία συνθήκη που όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα του today.com φέρνει αντιθέσεις.

Τα σταθερά ζώδια – Ταύρος, Λέοντας, Σκορπιός και Υδροχόος – επηρεάζονται περισσότερο, ενώ η τύχη μοιάζει να είναι με το μέρος τους.

Πανσέληνος 2026 – Τα ζώδια που η τύχη τους χαμογελά

Ταύρος:

Για τους Ταύρους είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσετε πίσω σας τα λάθη του παρελθόντος και ό,τι δεν μπορείτε να αλλάξετε. Αξιοποιήστε τις ικανότητές σας και τις νέες συνθήκες έτσι ώστε να εστιάσετε στο μέλλον και ό,τι ακολουθεί.

Η περίοδος αύτη σηματοδοτεί ην αρχή ενός νέου κύκλου, δίνοντάς σου την ευκαιρία για μια ουσιαστική επανεκκίνηση. Οι σχέσεις έρχονται στο προσκήνιο και μπορείτε να τις φροντίσετε ώστε να εξελιχθούν. Οι θετικές εξελίξεις θα έρθουν προς το τέλος της περιόδου, καθώς η αυτοπεποίθηση και η προσήλωσή σου στους στόχους θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς.

Λέων:

Οι Λέοντες έρχονται στο προσκήνιο των αλλαγών με την αυτοπεποίθηση να κορυφώνεται. Η περίοδος των γενεθλίων σας σάς ωθεί ώστε να επανεξετάσετε καταστάσεις και να ελέγξετε ξανά τις επαγγελματικές σας κινήσεις, ανοίγονται νέες προοπτικές και ευκαιρίες που αξίζει να εκμεταλλευτείτε.

Με την βοήθεια του ήλιου, ανοίγει ένας νέος κύκλος που φέρνει σημαντικές αλλαγές και ευκαιρίες.

Σκορπιός

Η περίοδος αυτή φέρνει προκλήσεις σε συνεργασίες και επαγγελματικές σχέσεις, όμως η όψη του Ήλιου στις 12 Αυγούστου ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα και καλύτερες ισορροπίες. Σταδιακά, οι εντάσεις υποχωρούν και η αυτοπεποίθησή ενισχύεται.

Οι εμπειρίες αυτές φέρνουν την προσωπικότητά σας στο επίκεντρο και δείχνετε περισσότερη εμπιστοσύνη στις επιλογές τις γνώσεις και την δυναμική σας.

Υδροχόος

Αυτή η περίοδος στρέφει την προσοχή σας στις προσωπικές σχέσεις και σας καλεί να επανεξετάσετε τις ισορροπίες τους. Η όψη του Ήλιου στις 12 Αυγούστου φέρνει νέα δεδομένα, ενώ η ειλικρινής επικοινωνία θα είναι το κλειδί για να αποφευχθούν παρεξηγήσεις.

Προς το τέλος της περιόδου, οι σχέσεις αποκτούν σταθερότητα και υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσετε νέες ουσιαστικές επαφές.