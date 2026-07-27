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Τι ανάγκασε το Μαξίμου να «καταπιεί» την «μεγαλύτερη μεταρρύθμιση για το χτύπημα του πελατειακού κράτους»!

Θυμάστε τον αντιπερισπασμό - όπως αποδείχτηκε - του Κυριάκου Μητσοτάκη την επομένη των διώξεων «γαλάζιων» υπουργών, βουλευτών και στελεχών για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Την πομπώδη εξαγγελία για το «ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού» η εφαρμογή της οποίας, όπως διαλαλούσαν, θα έλυνε το πρόβλημα του πελατειακού κράτους και των ρουσφετιών; Την τεράστια προβολή που έλαβε η εξαγγελία αυτή από τα φιλοκυβερνητικά μέσα;

Ε... δεν υπάρχει πλέον! Αποσύρθηκε από τη Συνταγματική Αναθεώρηση! Όσο θορυβωδώς εξαγγέλθηκε, με «διάγγελμα» του πρωθυπουργού, τόσο αθορύβως αποσύρθηκε.

Γιατί όμως;

Γιατί όχι απλώς δεν θα συγκέντρωνε τις 151 για να περάσει ως θέμα στη συνταγματική αναθεώρηση αλλά το Μαξίμου θα πάθαινε συντριβή: Ούτε ο ένας στους τρεις βουλευτές της ΝΔ δεν θα το ψήφιζε, όπως διεμήνυσαν οι υπεύθυνοι στην ηγεσία!

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«Θα παθαίναμε χειρότερα και από το γάμο των ομοφύλων» αναφέρει στη στήλη «γαλάζιος» παράγοντας.

Γι΄ αυτό και αποσύρθηκε τόσο αθορύβως η διάταξη από τις ψηφοφορίες!

Β.Σκ.