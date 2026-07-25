Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις για τις εξελίξεις στο κυβερνών κόμμα.

Αρχικά ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης που έθεσε το θέμα στο τραπέζι έστω και εμμέσως δηλώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να συνεργαστεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά αρκεί ο Μεσσήνιος πολιτικός να μην θέσει ως όρο να μην είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της «άδειασε» τον υπουργό Υγείας αφενός γιατί αποενοχοποιούσε τη συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά και αφετέρου έθετε στο δημόσιο διάλογο ένα ζήτημα που το Μαξίμου δεν θέλει έστω και να μην συζητηθεί καθόλου.

Το «άδειασμα» Γεωργιάδη από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης ωστόσο δεν εμπόδισε καθόλου τον Γιώργο Βλάχο όχι απλώς να επαναφέρει το θέμα αλλά να το πάει πολύ παραπέρα δηλώντας στο ραδιόφωνο των «Παραπολιτικών» πως ναι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με το κόμμα Σαμαρά και με πρωθυπουργό άλλο πρόσωπο από τον Κ. Μητσοτάκη! Το Μαξίμου προτίμησε να υποβαθμίσει την παρέμβαση Βλάχου και να μην λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον του αλλά και να μην λάβει διαστάσεις το ζήτημα.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ; Απολύτως. Από τη στιγμή που αυτοδυναμία δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ακόμα και αν γίνουν δεύτερες εκλογές η κυβέρνηση συνεργασίας είναι η μόνη διέξοδος. Ακόμα όμως και αν βρεθεί κόμμα που θα δεχθεί να συμμαχήσει με τη ΝΔ για σχηματισμό κυβέρνησης είναι αδύνατον να το πράξει χωρίς να θέσει ως προαπαιτούμενο πως ο Κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να είναι υπουργός. Ιδίως στην περίπτωση που η ΝΔ, αν είναι πρώτο κόμμα, έχει λάβει ποσοστό κάτω από το 30%.

ΘΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ «ΔΕΛΦΙΝΟΙ»; Σε μια συμμαχική κυβέρνηση το πρόσωπο του πρωθυπουργού, αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, θα προέρχεται ασφαλώς από το πρώτο κόμμα. Το γεγονός αυτό από μόνο του και μόνο θα κινητοποιήσει τους «δελφίνους». Ο πρώτος πρωθυπουργήσιμος από τα στελέχη που φιλοδοξούν να διαδεχθούν τον Κ. Μητσοτάκη είναι ασφαλώς ο Νίκος Δένδιας που ευκολότερα θα γίνει αποδεκτός από τα κόμματα δεξιά της ΝΔ αλλά και κάποια «κεντρώα» αν αίφνης αποφάσιζαν να συγκυβερνήσουν με τη ΝΔ! Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πχ, ο υπ΄ αριθμόν δεύτερος «δελφίνος» στη ΝΔ πολύ δύσκολα θα γινόταν αποδεκτός από το ΠΑΣΟΚ, καθώς θα ήταν σαν η Χαριλάου Τρικούπη να έδινε σήμα στα στελέχη της πως ο δρόμος προκειμένου να υπουργοποιηθούν είναι να φύγουν πρώτα για τη Νέα Δημοκρατία! Σε κάθε περίπτωση όμως η μάχη της διαδοχής στη ΝΔ αν ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι πρωθυπουργός θα ξεκινήσει και δημοσίως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Ασφαλώς. Μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο μέσω της διαδικασίας αμφισβήτησης της ηγεσίας που προβλέπει το Καταστατικό, μέσω εκτάκτου Συνεδρίου, ενώ ρόλο μπορεί να παίξει και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Γνώμη του υπογράφοντος είναι πως σε ένα συντεταγμένο κόμμα εξουσίας όπως η ΝΔ οι διαδικασίες επίσης θα είναι συντεταγμένες και πως μετά από ένα χρονικό διάστημα ο Κ. Μητσοτάκης θα ξεκινήσει τις διαδικασίες διαδοχής του λαμβάνοντας προφανώς διαβεβαιώσεις από τον διάδοχό του πως θα λάβει κάλυψη σε περίπτωση που βρεθεί αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Με δεδομένο ότι η ΝΔ δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία και με δεδομένο ότι είναι «κόμμα ανάδελφο», με δεδομένο δηλαδή ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση από τις πρώτες κάλπες, οι δεύτερες εκλογές θα πρέπει να θεωρούνται ως το επικρατέστερο σενάριο. Ο πρωθυπουργός άλλωστε διαμηνύοντας πως δεν υπάρχει καμία κάλπη παρά μόνο η πρώτη με στόχο την αυτοδυναμία δεν το λέει γιατί το πιστεύει αλλά προκειμένου να εκβιάσει αμφιταλαντευόμενους ψηφοφόρους της ΝΔ να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία υπέρ της ΝΔ!

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ; Θεωρητικά ναι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως πολύ δύσκολα θα το επιτρέψει. Υπενθυμίζουμε πως αν αποβούν άκαρπες οι διερευνητικές εντολές που θα λάβουν τα τρία πρώτα κόμματα κατά σειρά μεγέθους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος εκ του Συντάγματος να συγκαλέσει σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και να εξαντλήσει τις πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης. Προφανώς ο Κωνσταντίνος Τασούλας δεν θα ακολουθήσει το «πνεύμα» του νόμου στις πρώτες εκλογές πλην όμως σε τυχόν δεύτερες θα αναγκαστεί να πιέσει για σχηματισμό κυβέρνησης αφού -ανεξαρτήτως του τι λέγεται σήμερα- η χώρα δεν μπορεί να συνεχίζει χωρίς κυβέρνηση και κυρίως δεν μπορεί να οδηγηθεί σε τρίτες εκλογές. Ποιος θα δεχθεί εκεί κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη; Προφανώς κανείς!

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ; Αν ο Μεσσήνιος προσφερθεί για συνεργασία με τη ΝΔ θέτοντας ως προϋπόθεση να μην είναι ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός η ηγεσία της ΝΔ θα δυσκολευτεί ακόμα περισσότερο στην προσπάθειά της να παραμείνει ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

ΥΓ: Όλα αυτά υπό την προϋπόθεση που σχεδιάσει η ΝΔ πως δεν θα υπάρξει κόμμα της αντιπολίτευσης που θα λάβει 20% και πάνω. Γιατί τότε όλα τα δεδομένα των εκλογών αλλάζουν!

(Το κείμενο έχει γραφεί για την εφημερίδα «Στο Καρφί» που κυκλοφορεί από το Σάββατο το πρωί στο περίπτερο)