Από τον καύσωνα στις καταιγίδες μέσα σε λίγες ώρες αλλάζει το σκηνικό του καιρού, με ένα οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους.

Από τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα, η χώρα περνά μέσα σε λίγες ώρες σε ένα σκηνικό που θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο, ακόμη και χειμώνα. Η απότομη μεταβολή του καιρού φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας. Ήδη βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, ενώ οι πολίτες καλούνται να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, αυτή την ώρα αναπτύσσονται νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα, ενώ μια οργανωμένη «μπάλα» καταιγίδων βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο και κινείται ανατολικά. Το σύστημα θα επηρεάσει αρχικά τα νησιά του Ιονίου και πιθανώς τα παράλια του Ιονίου, πριν εξαπλωθεί στα ηπειρωτικά.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από τη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Από το απόγευμα θα επηρεαστούν το νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, ενώ στα Δωδεκάνησα η κακοκαιρία αναμένεται να φτάσει μόνο οριακά.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για έντονα φαινόμενα, χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμου είναι:

η Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία) πριν από το μεσημέρι,

η Θεσσαλία, οι Σποράδες και η Εύβοια γύρω στο μεσημέρι,

η ανατολική Στερεά και πιθανώς η Αττική κατά τις απογευματινές ώρες,

τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου το βράδυ.

Ο μετεωρολόγος του Action24 Δημήτρης Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται και στο νότιο Ιόνιο, ενώ από το μεσημέρι τα πιο έντονα φαινόμενα θα μεταφερθούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και αργότερα στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6m4w56cm2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερα ευάλωτες χαρακτηρίζει την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Βοιωτία και τη Φθιώτιδα, όπου αναμένονται πολυκυτταρικές καταιγίδες, δηλαδή οργανωμένα συμπλέγματα πολλών καταιγιδοφόρων νεφών που μπορούν να προκαλέσουν έντονες βροχοπτώσεις, πολύ συχνούς κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου.

Μάλιστα, απευθύνει ειδική προειδοποίηση σε όσους βρίσκονται σε κάμπινγκ, συνιστώντας να αναζητήσουν καταφύγιο μέσα σε αυτοκίνητο ή σε κλειστό κτίριο όταν εκδηλώνονται οι καταιγίδες.

Δύο κύματα καταιγίδων στην Αττική

Στην Αττική η ημέρα ξεκινά με αίθριο καιρό, όμως η εικόνα θα αλλάξει σημαντικά από το μεσημέρι.

Η Αναστασία Τυράσκη αναφέρει ότι οι πρώτες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, ενώ τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου εκτιμά ότι η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε δύο διαδοχικά κύματα. Το πρώτο θα εκδηλωθεί γύρω στο μεσημέρι, επηρεάζοντας κυρίως τη δυτική Αττική και τον Σαρωνικό. Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα αναμένεται μετά τις 19:00-20:00, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να αναμένονται στα βόρεια τμήματα, γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη.

Καθώς το σύστημα θα διασχίζει τη χώρα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6j57em73y1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, επιστρέφει η ζέστη από Κυριακή

Η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν στους 24-25 βαθμούς, με τη Θεσσαλονίκη να δέχεται ισχυρές μπόρες και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες και βελτίωση από το βράδυ.

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, ενώ μόνο στην Κρήτη θα αγγίξει τους 31 βαθμούς.

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα μετακινηθεί ανατολικότερα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Αιγαίο και στα βορειοανατολικά, ενώ θα επηρεαστούν επίσης οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Από το μεσημέρι και μετά τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ.

Από την Κυριακή ο καιρός θα επιστρέψει σε πιο φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30-31 βαθμούς την Κυριακή και περίπου τους 35 βαθμούς έως την Τρίτη.

Ωστόσο, η αστάθεια δεν απομακρύνεται πλήρως. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη, τη Δευτέρα νέο σύστημα θα προκαλέσει και πάλι καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα, ενώ στη νότια χώρα η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς.

Τέλος, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, τις ηπειρωτικές περιοχές και στο Αιγαίο, όπου οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στη σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, ενώ στα νοτιότερα τμήματα της χώρας θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk6m8so4yeo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Νέο έκτακτο δελτίο ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται από την Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

Παρασκευή 24-07-26

1. Στη κεντρική Μακεδονία (ν. Πιερίας, Ημαθείας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης) από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας και Μαγνησίας) από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

4. Στη ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

5. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).