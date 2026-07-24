Η ενημέρωση των πολιτών πραγματοποιείται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας.

Ξεκίνησε η αποστολή νέων πράξεων επιβολής προστίμων σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για την υποστήριξη της εξέτασης των ενστάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των διασταυρωτικών ελέγχων. Η νέα διαδικασία αφορά τόσο τις περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων όσο και όσες σχετίζονται με τη μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και της ΑΑΔΕ, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με ημερομηνία αναφοράς την 10η Μαρτίου 2026.

Στον νέο κύκλο ελέγχων αποστέλλονται συνολικά 32.205 πράξεις επιβολής προστίμων για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων. Από αυτές, οι 30.248 αφορούν φυσικά πρόσωπα και οι 1.553 νομικά πρόσωπα, ενώ το συνολικό ύψος των προστίμων ανέρχεται σε 12.545.250 ευρώ. Οι νέες πράξεις ακολουθούν την ήδη κοινοποιηθείσα αποστολή 297.561 πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών για παραβάσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση οχημάτων και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του 2025.

Η ενημέρωση των πολιτών πραγματοποιείται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Όσοι έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν ειδοποίηση από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται μέσω της ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι πράξεις αποστέλλονται με συστημένη επιστολή. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις πράξεις επιβολής προστίμων και την αναλυτική εικόνα ανά όχημα μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» στο oximata.gov.gr ή μέσω του gov.gr με τη χρήση κωδικών TaxisNet.

Ενστάσεις

Οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πράξης, χωρίς να υπολογίζεται το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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Σημαντική καινοτομία της διαδικασίας αποτελεί η αξιοποίηση συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Το σύστημα επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά κάθε ένστασης και συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση σχετικά με την αποδοχή ή μη του αιτήματος, συνοδευόμενη από δείκτη εμπιστοσύνης και αιτιολόγηση σε φυσική γλώσσα. Ωστόσο, η τελική απόφαση εξακολουθεί να λαμβάνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο όργανο της ΑΑΔΕ, καθώς η εισήγηση της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, με τη συνδρομή αυτοματοποιημένων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων.

Οι πολίτες ενημερώνονται για την έκβαση της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν επιπλέον σχετική ειδοποίηση μέσω SMS ή email. Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης, γνωστοποιείται και η σχετική αιτιολογία μαζί με την απόφαση του αρμόδιου φορέα.