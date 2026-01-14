Σε εξέλιξη τρίτος κύκλος 80.429 ειδοποιητηρίων σε πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αναφορικά με την κατοχή αυτοκινήτων.

Νέος κύκλος ειδοποιήσεων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας τίθεται σε εφαρμογή από το Δημόσιο, στο πλαίσιο των συνεχών διασταυρωτικών ελέγχων για την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών Ι.Χ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αποστέλλεται τρίτος κύκλος 80.429 ειδοποιητηρίων σε πολίτες και επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμορφωθεί είτε ως προς την υποχρέωση ασφάλισης είτε ως προς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2025.

Από το σύνολο των ειδοποιήσεων, οι 66.702 αφορούν περιπτώσεις μη ασφάλισης οχημάτων, με τη συντριπτική πλειονότητα να απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα και μικρότερο αριθμό σε νομικά πρόσωπα, ενώ 13.727 ειδοποιητήρια σχετίζονται με τη μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025 και προστίθενται στους δύο προηγούμενους κύκλους, κατά τους οποίους είχαν ήδη αποσταλεί περισσότερες από 400.000 ειδοποιήσεις για ανάλογες παραβάσεις.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει ότι η διαδικασία αποδίδει, καθώς ήδη έχει καταγραφεί συμμόρφωση σε 31.777 οχήματα ως προς τα τέλη κυκλοφορίας και σε 62.264 οχήματα ως προς την ασφάλιση, μετά την παραλαβή των σχετικών ειδοποιήσεων. Στόχος των ελέγχων, όπως επισημαίνεται, είναι αφενός η ενημέρωση των ιδιοκτητών για τις παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί και αφετέρου η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται, όπως και στους προηγούμενους κύκλους, μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Όσοι πολίτες έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας λαμβάνουν ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις η επικοινωνία γίνεται μέσω της ΑΑΔΕ ή, εφόσον δεν είναι δυνατή, με αποστολή επιστολής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την κατάσταση συμμόρφωσης των οχημάτων τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, ενώ οι ειδοποιήσεις που θα συνοδεύονται από βεβαιωμένα πρόστιμα αναμένεται να αποσταλούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και με την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και με αξιοποίηση δεδομένων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος.