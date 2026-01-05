Tα τέλη καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα για 5,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Με πρόστιμο 25% θα επιβαρυνθούν όσοι ιδιοκτήτες ΙΧ οχημάτων εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2025 έως το τέλος Ιανουαρίου, μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης προθεσμίας που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το σύνολο των περίπου 6,7 εκατομμυρίων οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα, τα τέλη καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα για 5,9 εκατομμύρια, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 88%.

Το ποσοστό αυτό κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνο του 2024, όταν είχε πληρώσει εμπρόθεσμα το 90% των ιδιοκτητών οχημάτων, με τη διαφορά ότι πέρυσι η καταληκτική ημερομηνία είχε παραταθεί έως τις 4 Μαρτίου.

Εφέτος δεν δόθηκε αντίστοιχη παράταση, με αποτέλεσμα όσοι δεν πρόλαβαν να εξοφλήσουν έως το τέλος του έτους να βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με προσαυξήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών συνοδεύεται από κλιμακωτά πρόστιμα. Όσοι πληρώσουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 επιβαρύνονται με προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών, ενώ για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν εντός Φεβρουαρίου το πρόστιμο αυξάνεται στο 50%. Σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά, αλλά και σε περιπτώσεις μερικής ή μη εξόφλησης, το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% των τελών κυκλοφορίας.

Ενδεικτικά, ιδιοκτήτης ΙΧ που όφειλε τέλη κυκλοφορίας ύψους 240 ευρώ και δεν τα κατέβαλε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εφόσον προχωρήσει σε πληρωμή έως το τέλος Ιανουαρίου 2026, θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 25%, δηλαδή 60 ευρώ επιπλέον, και θα κληθεί να καταβάλει συνολικά 300 ευρώ.

Σε δεύτερο παράδειγμα, για όχημα με τέλη κυκλοφορίας 120 ευρώ, η εξόφληση εντός Ιανουαρίου συνεπάγεται προσαύξηση 30 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης διαμορφώνεται στα 150 ευρώ, ενώ αν η πληρωμή μετατεθεί για αργότερα, η επιβάρυνση αυξάνεται σημαντικά.