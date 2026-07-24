Με τη συναυλία των Sabaton, το Release Athens 2026 αποχαιρετά την Πλατεία Νερού, μετά από 10 χρόνια.

Το Release Athens 2026 ολοκληρώνει το Σάββατο 25 Ιουλίου την επετειακή του έκδοση στην Πλατεία Νερού, με μια βραδιά αφιερωμένη σε τρία από τα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου metal: Sabaton, Savatage και Epica.

Οι Sabaton επιστρέφουν στην Αθήνα τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο Release Athens, έχοντας πλέον εδραιωθεί ως μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του power metal παγκοσμίως. Με εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες sold out εμφανίσεις και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ Legends, η μπάντα ετοιμάζεται να κλείσει το φεστιβάλ με ένα ακόμα εντυπωσιακό show γεμάτο με τα χαρακτηριστικά, ιστορικά της anthems.

Δίπλα τους, οι αξεπέραστοι Savatage επιστρέφουν στην Ελλάδα, σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του φετινού καλοκαιριού.

Το lineup συμπληρώνουν οι Epica, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του symphonic metal.

Ένα lineup που ενώνει τρεις διαφορετικές εκφάνσεις του σύγχρονου metal, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει το ιδανικό φινάλε για τη μεγαλύτερη, μέχρι σήμερα, διοργάνωση του Release Athens το οποίο αποχαιρετά την Πλατεία Νερού.

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To πρόγραμμα για το μεγάλο φινάλε του Release Athens 2026