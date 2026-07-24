Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Χρήστος Θηβαίος για τη συναυλία που θα κάνει στη Λάρισα, την προσεχή Τετάρτη.

Ο Χρήστος Θηβαίος καταγγέλλει με ανάρτησή του στο Facebook πως «πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας». Πρόκειται για το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο ενόψει της περιοδείας της επικεφαλής του στη Θεσσαλία την προσεχή Τετάρτη (29/7) αναφέρει:

«Η Θεσσαλία υποδέχεται τη Μαρία Καρυστιανού.

Η Πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Θεσσαλία την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των δράσεων και των επαφών του Κινήματος με πολίτες, μέλη και τοπικούς φορείς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με φίλους και μέλη του Κινήματος, θεσμικές επαφές, ενώ η ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου στη Λάρισα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από το μήνυμα που είναι αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος προκύπτει πως η συναυλία γίνεται υπό την αιγίδα του, κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει, όπως αναφέρει ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης.

«Καλησπέρα σας,

Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως πολιτικός φορέας προσπαθεί επικοινωνιακά να καπηλευτεί συναυλία μας την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο προαύλιο χώρου Πινακοθήκης Λάρισας!

Θέλω να σας πω πως ουδεμία σχέση έχουμε με αυτό τον πολιτικό φορέα και εμάς μας προσκάλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη συγκεκριμένη συναυλία!

Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές!»

{https://www.facebook.com/thivaios/posts/pfbid0RcdvFnbsMCiBjPiG7AeATLnVRGfvFow9PudVPzopeg7dAV8t8kFyyUVNZwTLNhBSl}

Μ. Καλ.