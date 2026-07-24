Τα «αγκάθια» της συνάντηση της πρωτοβουλίας κατοίκων Κυψέλης με τον Νίκο Ταχιάο.

Τα σημαντικά «αγκάθια» που παραμένουν μετά τη συνάντηση με τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, παρουσία εκπροσώπων της «Ελληνικό Μετρό» και της κοινοπραξίας «ΑΒΑΞ», αποτυπώνει σε νεότερη ανάρτησή της η πρωτοβουλία κατοίκων Κυψέλης.

Στα θετικά της συνάντησης καταγράφεται η παραδοχή και απολογία του υφυπουργού, που επικαλέστηκε έλλειψη πλήρους ενημέρωσης από την «Ελληνικό Μετρό» το προηγούμενο διάστημα, αλλά και η αποδοχή της κάλυψης του συνόλου των εξόδων για τους ελέγχους των μηχανικών του ΤΕΕ με δαπάνη της «Ελληνικό Μετρό».

Οι έλεγχοι αυτοί θα ξεκινήσουν μακροσκοπικά και θα επεκταθούν στον φέροντα οργανισμό αν εντοπιστούν προβλήματα, ενώ η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει βάσει των κανονισμών που θα ορίσουν οι πραγματογνώμονες. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου η ασφαλιστική κάλυψη του έργου για την επανόρθωση των βλαβών και επανήλθε η δέσμευση για ορισμό υπευθύνου επικοινωνίας, που θα αναλάβει την άμεση επαφή της πρωτοβουλίας με την κοινοπραξία.

Στον αντίποδα, έντονο προβληματισμό προκαλεί η αβεβαιότητα γύρω από το πώς ακριβώς θα γίνουν οι μελέτες για τυχόν δομικές παραμορφώσεις στον σκελετό και τα θεμέλια από τις καθιζήσεις, καθώς και η άρνηση να καλυφθούν (τουλάχιστον από την ασφαλιστική της κοινοπραξίας) αποζημιώσεις για τους κατοίκους που υπέστησαν οικονομική ζημιά.

Ο Νίκος Ταχιάος κατέστησε σαφές ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά οικοδομικές βλάβες, παραπέμποντας τους κατοίκους στις δικαστικές αίθουσες για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, όπως η απώλεια ενοικίων.

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Οι σοβαρότερες ενστάσεις, ωστόσο, προκύπτουν για τη μελέτη επανεκκίνησης του έργου.

Όπως επιβεβαιώθηκε, η μελέτη έχει ανατεθεί στον καθηγητή του ΕΜΠ κ. Καββαδά και σε γερμανό εμπειρογνώμονα της κατασκευάστριας εταιρείς του Μετροπόντικα, ενώ απορρίφθηκε το αίτημα να συμμετέχει σε αυτήν ο πραγματογνώμονας της πρωτοβουλίας και του Δήμου Αθηναίων.

«Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το έργο θα επανεκκινήσει μόνο όταν υπάρξουν πλήρεις εγγυήσεις για την ασφάλεια του υπεδάφους όμως με μπλόκο στη συμμετοχή του πραγματογνώμονά μας [...] Η ενημέρωσή του θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η μελέτη και παρουσιαστεί δημόσια».

Είναι λες και «θέλουν να βάλουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», σημειώνουν οι κάτοικοι, που υποστηρίζουν πως «οι μελέτες της Ελληνικό Μετρό χωρίς την ύπαρξη ανεξάρτητων πραγματογνώμονων θα μας φέρουν πάλι προ τετελεσμένων γεγονότων».

«Ας μην ξεχνάμε οτι ήταν ακριβώς αυτές οι μελέτες χωρίς κανέναν έλεγχο και εποπτεία που μας έφτασαν σε αυτό το σημείο».

Τι συνεχίζουν να διεκδικούν οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι τονίζουν πως δεν εφησυχάζουν, αλλά αντιθέτα παραμένουν σε ετοιμότητα - διεκδικόντας πλήρη διαφάνεια.

Συνεχίζουν να απαιτούν: