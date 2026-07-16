Η «Ελληνικό Μετρό» επιβεβαίωσε χθες πως από τις 8 Μαΐου 2026 έχουν διακοπεί οι εργασίες του μετροπόντικα (TBM), καθώς κατά τη διάρκεια της διάνοιξης εντοπίστηκαν μη αναμενόμενες γεωλογικές συνθήκες σε ιδιαίτερα ασθενές υπέδαφος.

Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει τα τελευταία 24ωρα το ζήτημα της καθίζησης στο κέντρο της Κυψέλης, μετά τα έργα διάνοιξης της σήραγγας για την γραμμή 4 του Μετρό.

Μετά τη δημοσιότητα που έλαβαν οι σοβαρότατες καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής και την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, αντιπροσωπεία της διοίκησης και στελεχών της «Ελληνικό Μετρό» βρέθηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Αθηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Χάρης Δούκας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τους δημότες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος τάσσεται αδιαπραγμάτευτα στο πλευρό των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε τρεις βασικές διεκδικήσεις προς την κατασκευάστρια εταιρεία για την ασφάλεια και την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι πληγείσες ιδιοκτησίες αφορούν πλέον διακόσιες κατοικίες, γεγονός που σημαίνει ότι το πρόβλημα αγγίζει άμεσα διακόσιες οικογένειες.

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Τα τρία αιτήματα του Δήμου Αθηναίων

«Ζητήσαμε να υπάρξουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτιρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας, δημόσιος φορέας, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτήρια αυτά είναι εντάξει στατικά. Δεύτερον, ζητήσαμε να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και οι αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος», δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτή τη στιγμή στην περιοχή για όλα αυτα τα θέματα ο μετροπόντικας έχει σταματήσει. Περιμένουμε απ'ότι καταλαβαίνω από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία το αμέσως επόμενο διάστημα. Ζητάμε λοιπόν, τρίτον, να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση, μόλις έχουμε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, για την επανεκκίνηση όλης της διαδικασίας στην Κυψέλη».

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«Θέλουμε τη Γραμμή 4 του μετρό, αλλά θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφάλειας, όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Για «φαινόμενο σε εξέλιξη» μιλά ο καθηγητής Καρύδης

Νωρίτερα σήμερα, ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης, εξέφρασε την άποψη ότι το φαινόμενο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όπως ανέφερε δεν πρόκειται για μια στιγμιαία επίδραση, αλλά για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο, εδώ όμως μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Π. Καρύδης, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται υπομονή και συνεχής παρακολούθηση πριν προχωρήσουν οι τελικές επισκευές.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο οι ρωγμές να εμφανιστούν ξανά εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβολή του εδάφους.

«Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μία εβδομάδα εμφανιστούν ξανά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι προηγείται η κατανόηση της συμπεριφοράς του εδάφους και η ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις εμφανείς ζημιές στους τοίχους, αλλά συνολικά τη συμπεριφορά των κατασκευών και του υπεδάφους στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Καρύδης στα χαρακτηριστικά του εδάφους της Κυψέλης, σημειώνοντας ότι η περιοχή έχει ιδιαιτερότητες λόγω της ύπαρξης παλαιών ρεμάτων που έχουν καλυφθεί με επιχώσεις. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπήρχαν παλαιότερα ρέματα που κατέβαζαν νερά από τα Τουρκοβούνια, όπως αυτά που συνδέονται με τις περιοχές της Φωκίωνος Νέγρη και της Ευελπίδων.

Να εξεταστεί κατά πόσο έχει επηρεαστεί η αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων

Η παρουσία μαλακού εδάφους, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και η παλαιότητα αρκετών κτιρίων αποτελούν, σύμφωνα με τον καθηγητή, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των κατασκευών. «Οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες και αυτό οφείλεται και στο μαλακό έδαφος, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά και στους διάφορους σεισμούς που έχουν προηγηθεί», ανέφερε.

Αίσθηση προκάλεσε νωρίτερα και η έκκληση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για άμεση αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση των κτιρίων και να αξιολογηθεί η ασφάλεια των κατοίκων.

Όπως τονίζει οι αναφορές των κατοίκων ότι «σφήνωσαν πόρτες και παράθυρα» ενδεχομένως και να αποτελούν ένδειξη παραμόρφωσης ενός κτιρίου, δηλαδή αλλαγής του αρχικού του σχήματος, η οποία ενδεχομένως να σχετίζεται με μεταβολές στο έδαφος θεμελίωσης, όπως καθιζήσεις ή μετακινήσεις.

Όπως σημειώνει, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι οι βλάβες είναι ουσιαστικές, υπάρχει ανάγκη να εξεταστεί κατά πόσο έχει επηρεαστεί η αντισεισμική συμπεριφορά των κτιρίων σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, θεωρεί απαραίτητη την εφαρμογή των προβλεπόμενων τεχνικών πρωτοκόλλων ελέγχου από εξειδικευμένους μηχανικούς.

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