Περίπου 400 πυροσβέστες και δυνάμεις του στρατού επιχειρούν για την κατάσβεση, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για κρίσιμη κατάσταση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στη βορειοανατολική Ισπανία εξαιτίας των ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών κοντά στη Σαραγόσα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο κατάσβεσης, με τις αρχές να κάνουν λόγο για κρίσιμη κατάσταση, ενώ σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Συγκεκριμένα, κάτοικοι των περιοχών Όρες, Ασίν, Λουεσία και Μαλπίκα έχουν εκκενώσει σε ασφαλή περιοχή.

{https://x.com/chematierra/status/2077740564779241723}

Περίπου 400 πυροσβέστες και δεκάδες εναέρια μέσα δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και οι μονάδες έκτακτης ανάγκης του στρατού (UME).

{https://x.com/AT_Brif/status/2077747063916273788}

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Η φωτιά έχει κάψει τουλάχιστον 45.000 στρέμματα, μία εβδομάδα μετά τις φονικές πυρκαγιές στην Αλμερία που είχαν τραγικό απολογισμό 13 νεκρούς, στην πλειοψηφία τους τουρίστες από τη Βρετανία.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει «όλους τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης».

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2077713080994210152}

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους κατοίκους που επηρεάζονται από την πυρκαγιά στην Όρες, στη Σαραγόσα. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και έχουμε αναπτύξει όλους τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση της κατάστασης.Ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται ακούραστα για την προστασία των ανθρώπινων ζωών και την καταπολέμηση των φλογών.Παρακαλώ επιδείξτε τη μέγιστη προσοχή και συνεχίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

{https://x.com/abc_es/status/2077712347154579464}

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET είχε εκδώσει προηγουμένως κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραίες θερμοκρασίες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ισπανίας αυτή την εβδομάδα.