Η τραγωδία στη Γένοβα πριν 8 χρόνια στοίχισε τη ζωή σε 43 ανθρώπους, ενώ το δικαστήριο καταδίκασε και άλλα στελέχη της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επιβλήθηκε στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο των Ιταλικών Αυτοκινητοδρόμων (Autostrade per l’Italia), Τζοβάνι Καστελούτσι, για την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι στη Γένοβα τον Αύγουστο του 2018, μια τραγωδία που συγκλόνισε την Ιταλία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 43 ανθρώπων.

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει ακόμη αυστηρότερη ποινή για τον πρώην επικεφαλής της εταιρείας που διαχειριζόταν τον αυτοκινητόδρομο, κατηγορώντας τον για σοβαρές παραλείψεις στη συντήρηση της υποδομής.

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Η γέφυρα κατέρρευσε εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να πέσουν στο κενό. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν οδηγοί και επιβάτες αυτοκινήτων και φορτηγών που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο.

Καταδίκες για στελέχη της εταιρείας

Ο Τζοβάνι Καστελούτσι ήταν ένας από τους 57 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου στη δίκη που έγινε στη Γένοβα. Ο ίδιος απουσίαζε από την αίθουσα του δικαστηρίου την ώρα που ο δικαστής ανακοίνωνε τις αποφάσεις.

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Σε ποινή 11 ετών φυλάκισης καταδικάστηκε επίσης ο πρώην ανώτατος αξιωματούχος της εταιρείας, Μικέλε Ντονφέρι Μιτέλι, ενώ ο πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της εταιρείας, Πάολο Μπέρτι, έλαβε ποινή πέντε ετών και έξι μηνών.

{https://x.com/askanews_ita/status/2077753537719656667}

Συνολικά, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινές που έφταναν αθροιστικά τα 400 χρόνια φυλάκισης για τους 57 κατηγορούμενους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή συντήρηση της γέφυρας, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1967.

Οι ευθύνες και οι διαφορετικές εκδοχές

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι οι εργασίες συντήρησης της γηρασμένης κατασκευής είχαν καθυστερήσει επανειλημμένα και πως είχαν αγνοηθεί προειδοποιητικά σημάδια για την κατάσταση της γέφυρας.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κατάρρευση οφειλόταν σε κατασκευαστικό πρόβλημα και ειδικότερα σε ελάττωμα σχεδιασμού που σχετιζόταν με καλώδιο το οποίο είχε εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεμα.

Στη δίκη συμμετείχαν επίσης μηχανικοί της εταιρείας συντήρησης Spea, καθώς και πρώην στελέχη του ιταλικού υπουργείου Μεταφορών και της Atlantia, μητρικής εταιρείας της Aspi.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Spea, Αντονίνο Γκαλατά, καταδικάστηκε σε ποινή πέντε ετών και έξι μηνών, ενώ ο πρώην επικεφαλής της διεύθυνσης αυτοκινητοδρόμων του υπουργείου Μεταφορών, Μαούρο Κολέτα, έλαβε ποινή πέντε ετών.

{https://x.com/AGTW_it/status/2077752521456488635}

Η ανακοίνωση των ποινών μοίρασε ανακούφιση στους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι 8 χρόνια μετά τη τραγωδία είδαν τη μνήμη των ανθρώπων τους να δικαιώνεται.

Με πληροφορίες του BBC