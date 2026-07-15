Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε ένοχους τους τρεις κατηγορούμενους για διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και απόπειρα παράνομης βίας.

Ποινή κάθειρξης 2 ετών και έξι μηνών επιβλήθηκε σε τρεις νεαρούς στον Βόλο, οι οποίοι προκάλεσαν υλικές ζημιές στο Κατάστημα Κράτησης Νέων ζητώντας καλύτερες συνθήκες.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε σήμερα (15/07) ένοχους τους τρεις κατηγορούμενους Ρομά για διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και απόπειρα παράνομης βίας από κοινού, επιβάλλοντας στον καθένα ποινή φυλάκισης καθώς και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ.

Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κανονικά, χωρίς αναστολή ή μετατροπή, ενώ έκρινε ότι ούτε η άσκηση έφεσης θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, στο εδώλιο κάθισαν ένας 18χρονος και ένας 19χρονος από την Αμαλιάδα, καθώς και ένας 21χρονος από την Άμφισσα. Οι δύο από αυτούς βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι για υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο τρίτος εκτίει ποινή για κλοπή και ληστεία.

Κατά την απολογία τους, οι δύο νεότεροι παραδέχθηκαν ότι προκάλεσαν ζημιές σπάζοντας από δύο νιπτήρες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις συνθήκες κράτησής τους στις φυλακές. Και οι δύο ζήτησαν συγγνώμη από το δικαστήριο, δηλώνοντας πως θα πληρώσουν για τις φθορές εφόσον είχαν την οικονομική δυνατότητα.

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Από την πλευρά του, ο 21χρονος ανέφερε ότι την ημέρα του περιστατικού ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη σύζυγό του πως το τριών μηνών παιδί τους είχε κινδυνεύσει σοβαρά. Όπως υποστήριξε, η είδηση τον συγκλόνισε και, μην μπορώντας να διαχειριστεί την ψυχολογική του κατάσταση, κατέστρεψε τρία καρτοτηλέφωνα που βρίσκονταν στον προαύλιο χώρο της φυλακής.

Παρά το γεγονός ότι και οι τρεις κατηγορούμενοι εξέφρασαν τη μεταμέλειά τους και δήλωσαν πρόθυμοι να καλύψουν το κόστος των ζημιών, το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς τους και αποφάσισε την έκτιση της ποινής τους χωρίς ελαφρυντικά.