«Η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της 'κοστολογημένης' αντιπολίτευσης, το μόνο που υπόσχονται είναι να μας βάλουν κάτι στη μία τσέπη και την επόμενη να μας το πάρουν από την άλλη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Την ανάγκη να απορρίψει ο λαός την προπαγάνδα της κυβέρνησης, των κομμάτων του συστήματος, των επιχειρηματικών ομίλων και όλων των μηχανισμών τους, που τον θέλουν να μην αντιδρά, κι αν είναι δυνατόν να υποστηρίζει κιόλας την πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας» τόνισε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε αποψινή του ομιλία στη σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων στον Βόλο με θέμα: «Ο λαός δεν θα γίνει θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής. Συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής».

Πρόσθεσε ότι ο λαός δεν μπορεί να είναι «το θύμα των ανταγωνισμών και της πολεμικής εμπλοκής! Να μη δεχθεί να πληρώσει τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου, τα αλλεπάλληλα κύματα της πολεμικής ακρίβειας αλλά να απαιτήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως αυτά που έχει προτείνει επανειλημμένα το ΚΚΕ στη Βουλή. Με κατάργηση των άδικων έμμεσων φόρων στα είδη άμεσης ανάγκης, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις».

«Και για όλα αυτά να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, όλοι αυτοί που δεν ξέρουν τι έχουν και εκμεταλλεύονται τον μόχθο του λαού. Για να κερδίσει κάτι σήμερα ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο!» υπογράμμισε.

Είπε ότι τόσο «η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της 'κοστολογημένης' αντιπολίτευσης, το μόνο που υπόσχονται είναι να μας βάλουν κάτι στη μία τσέπη και την επόμενη να μας το πάρουν από την άλλη».

«Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να πειραχτεί ούτε σεντ από τα υπερπλεονάσματα, από τα τρελά κέρδη των εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο, από τα δισ. των ΝΑΤΟϊκών εξοπλισμών» πρόσθεσε.

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Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί για τον λαό και τη χώρα η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής «που υλοποιεί η κυβέρνηση της ΝΔ έχοντας τη στήριξη όλων των άλλων κομμάτων του συστήματος».

«Η μεγάλη εικόνα παρά τα 'μπρος-πίσω' είναι αυτή της κλιμάκωσης. Γιατί η μάχη που δίνεται, είναι μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα» σημείωσε.

Αιχμές για ΝΑΤΟ, ελληνοτουρκικά και ενεργειακούς σχεδιασμούς

Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην 'Αγκυρα, την χαρακτήρισε «μια ακόμα Σύνοδο πολεμικής προπαρασκευής, χοντρών μπίζνες, αλλά και αντιθέσεων».

«Και βέβαια, μέσα σε αυτήν την κινούμενη άμμο, ό,τι και να δηλώνει ο κ. Μητσοτάκης από την 'Αγκυρα, όσο κι αν κοκορεύεται, προκαλώντας τον λαό που δοκιμάζεται, ότι η Ελλάδα ήδη έχει πιάσει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και μάλιστα νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, ο καθένας καταλαβαίνει ότι τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό μπαίνουν για τα καλά στη μέγγενη των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών» είπε, σημειώνοντας επίσης ότι «η θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται με τις ευλογίες των συμμάχων, όπως των ΗΠΑ του Τραμπ αλλά και του Μακρόν».

Αναφέροντας ότι το «πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια κι αν είναι αυτή, συνεργασίας ή όχι, είναι ήδη 'γραμμένο' και είναι 'από χέρι' αντιλαϊκό και επικίνδυνο» τόνισε ότι «ζητούμενο για τον λαό είναι πως θα τους κάνουμε την αντιλαϊκή πολιτική που θέλουν να εφαρμόσουν δύσκολη, φέρνοντας μπροστά τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας λαϊκές ανάγκες! Και αυτό μπορεί να το κάνουμε όλοι εμείς μαζί, με τον αγώνα μας και με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ».

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «η πολεμική προετοιμασία αγκαλιάζει όλα τα πεδία, την οικονομία, τις ενεργειακές και άλλες υποδομές, τους κρατικούς μηχανισμούς, την έρευνα. Και αυτό αποτυπώνεται πολύ έντονα και στον Βόλο», προσθέτοντας ότι ο λαός της περιοχής «δεν έχει κανένα συμφέρον από την μετατροπή της περιοχής σε 'εργαστήρι' κατασκευής όπλων για τις ΝΑΤΟικές ανάγκες» ενώ αναφέρθηκε και στην εμπλοκή των κρίσιμων πολιτικών και στρατιωτικών υποδομών καθώς και του Πανεπιστημίου με τον πόλεμο.

«Συνολικά, το στοίχημα σήμερα είναι κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος άνθρωπος, κανένας βιοπαλαιστής, να μην ταυτιστεί και να μην υιοθετήσει τους στόχους των αφεντικών του, των καπιταλιστών, που επενδύουν στην μεγάλη πολεμική 'μπίζνα'» τόνισε.

«Δεμένα με τα παραπάνω είναι και τα σχέδια για την εγκατάσταση του τερματικού σταθμού LNG, του υγροποιημένου φυσικού αερίου στο λιμάνι του Βόλου.

Κερδισμένοι από αυτά τα σχέδια, αν προχωρήσουν, θα βγουν οι αμερικανικοί όμιλοι που εξάγουν LNG και οι ΗΠΑ που θέλουν να κερδίσουν τον ενεργειακό πόλεμο εκτοπίζοντας το ρωσικό φυσικό αέριο, οι Έλληνες εφοπλιστές που το μεταφέρουν και οι μέτοχοι του συγκεκριμένου έργου» είπε.

Ανέφερε ότι οι κίνδυνοι για τα λαϊκά στρώματα της περιοχής είναι πολλαπλοί και αφορούν, τόσο στο ενδεχόμενο να γίνει η περιοχή στόχος στρατιωτικής επίθεσης σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, όσο και στους κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και για το περιβάλλον.

«Είναι φανερό ότι όσο συνεχίζουμε σε αυτό τον δρόμο, θα μετράμε νέα κέρδη για τους λίγους και ενεργειακή φτώχεια για τους πολλούς. Γι' αυτό απαιτείται ένας ριζικά διαφορετικός ενεργειακός σχεδιασμός, με γνώμονα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών και όχι την κερδοφορία των ομίλων. Σχεδιασμός, που θα έχει στόχο να διασφαλίσει συνδυασμένα τη φθηνή λαϊκή κατανάλωση, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των κατοίκων.

Η πείρα δείχνει ότι μόνο η οργανωμένη πάλη του λαού μπορεί να βάλει εμπόδια στους σχεδιασμούς του κεφαλαίου, όπως αποδείχτηκε και με την πλωτή μονάδα LNG στον Παγασητικό» είπε.

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι ξεκάθαρο»

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα της περιοχής και τόνισε ότι «σε αντίθεση με αυτά που διατυμπανίζουν τα αστικά επιτελεία, η στροφή στην 'πολεμική οικονομία' είναι η τρανή απόδειξη ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη, στην οποία ορκίζονται όλα τα άλλα κόμματα, δεν μπορεί ποτέ και πουθενά να συμβαδίσει με τις ανάγκες των εργαζομένων, του λαού.

Αντίθετα, προϋποθέτει νέα ένταση της εκμετάλλευσης, νέες θυσίες, για να πιαστούν οι λεγόμενοι εθνικοί στόχοι, έτσι όπως ονομάζουν αυτοί τους στόχους του κεφαλαίου, για να αυξάνουν τα κέρδη των πολεμικών μονοπωλίων».

Όπως επισήμανε, «σήμερα συγκρούονται δύο πατρίδες. Από τη μία η πατρίδα του κεφαλαίου, που υπηρετεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα άλλα κόμματα του συστήματος κι από την άλλη η πατρίδα της εργατικής τάξης, των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας, του λαού, την οποία υπηρετεί και φιλοδοξεί να εκφράσει το ΚΚΕ».

«Δεν είναι τυχαίο που όλα τα άλλα κόμματα, παλιά και νέα, αφήνουν εκτός της προεκλογικής αντιπαράθεσης αυτά τα καθοριστικά ζητήματα» είπε.

«Το δίλημμα, λοιπόν, μπροστά και στις επόμενες εκλογές είναι απλό για τον λαό: Θα στηρίξει την πολιτική που τον πάει ολοταχώς στην πιο άγρια εκμετάλλευση και στον πόλεμο για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, επιλέγοντας μέσα από την κινούμενη άμμο του σάπιου πολιτικού συστήματος ή θα ενισχύσει τη δύναμη εκείνη, που μπορεί να αντιπαλεύει αποτελεσματικά αυτή την πολιτική, που εγγυημένα θα είναι βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων;

Κι αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί έχει πρόγραμμα το οποίο ανοίγει μια άλλη προοπτική για τη χώρα, με τον ίδιο τον λαό στην εξουσία, κυρίαρχο του πλούτου που παράγει και φυσικά έξω από την πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ, αλλά με ειλικρινείς και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις συνεργασίας με όλους τους λαούς» είπε.

Ο Δ. Κουτσούμπας κατέληξε στην ομιλία του τονίζοντας πως «ό,τι κι αν ξημερώσει, το ΚΚΕ θα είναι πάντα στην ίδια όχθη με τον λαό, με εντιμότητα και ανιδιοτέλεια, και δεν πρόκειται ποτέ να περάσει απέναντι» και κάλεσε σε συμπόρευση με το κόμμα στις κάλπες και στους αγώνες.