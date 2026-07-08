Για το περιστατικό ενημερώθηκε η 695 Αποθήκη Βάσης Πυρομαχικών, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας

Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αμφίκλεια το απόγευμα της Τετάρτης (08/07), όταν πολίτες εντόπισαν μια παλιά χειροβομβίδα τύπου Mills, βρετανικής προέλευσης, στην περιοχή Παπαλουκάς Μύλος, στις όχθες του Κηφισού ποταμού.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, για το περιστατικό ενημερώθηκε η 695 Αποθήκη Βάσης Πυρομαχικών, που εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας. Στο σημείο μετέβη ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών, το οποίο προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή εξουδετέρωση της χειροβομβίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι ειδικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στη γύρω περιοχή, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι δεν υπήρχαν άλλα επικίνδυνα αντικείμενα και να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση και μετακίνηση των κατοίκων.