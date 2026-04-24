Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (24/04) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, όταν διερχόμενος πολίτης εντόπισε σε εξωτερικό χώρο μια χειροβομβίδα, περίπου 200 μέτρα από την πύλη του χώρου.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές πρόκειται για πλήρως λειτουργική χειροβομβίδα επιθετικού τύπου. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας, ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για την αξιολόγηση και τον χειρισμό του ευρήματος.

Παράλληλα, συνδράμει και ειδικό κλιμάκιο του Στρατού για την ασφαλή απομάκρυνση της χειροβομβίδας.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το πώς βρέθηκε η χειροβομβίδα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

