«Κάθε αναφορά που συνδέει το θανατηφόρο τροχαίο με δήθεν καταδίωξη από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανακριβής και στερείται πραγματικής βάσης» διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ για το δυστύχημα στην Καλλιθέα.

Απορρίπτει τις ειδήσεις που κυκλοφόρησαν στα social media περί καταδίωξης της μηχανής που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα, το βράδυ της Παρασκευής με αποτέλεσμα τον θάνατο του αναβάτη, η αστυνομία.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, διευκρινίζει πως «οι ισχυρισμοί περί καταδίωξης του οδηγού της μοτοσικλέτας από αστυνομικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, σημειώνει πως «με αφορμή δημόσιες αναφορές και αναρτήσεις που διακινούνται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην οδό Θησέως στην Καλλιθέα, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι οι ισχυρισμοί περί καταδίωξης του οδηγού της μοτοσικλέτας από αστυνομικές δυνάμεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Συμπληρώνει πως «η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα αποτελούσε αντικείμενο αναζητήσεων στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών, καθώς υπήρχαν ενδείξεις παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., πλην όμως κατά τον χρόνο του ατυχήματος δεν βρισκόταν σε εξέλιξη οποιαδήποτε καταδίωξη ή προσπάθεια ακινητοποίησής της από αστυνομικούς.

»Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά που συνδέει το θανατηφόρο τροχαίο με δήθεν καταδίωξη από την Ελληνική Αστυνομία είναι ανακριβής και στερείται πραγματικής βάσης».

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Κλείνοντας η αστυνομία στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως «η πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αντιμετώπιση επικίνδυνων παραβατικών συμπεριφορών στο οδικό δίκτυο αποτελούν διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη αποστολή της Τροχαίας».