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Το δυστύχημα σημειώθηκε χαμηλά στην οδό Θησέως.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, 04/06, στην Καλλιθέα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας μοτοσικλετιστής.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Θησέως και Σπάρτης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μηχανή παρέσυρε πεζή την ώρα που εκείνη διέσχιζε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας της και ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η πεζή επίσης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες Αρχές.