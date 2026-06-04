Η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε ξερά χόρτα δίπλα από τις κυψέλες.

Από εργασίες σε μελίσσια φαίνεται πως ξέσπασε η φωτιά στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, το μεσημέρι της Πέμπτης (04/06), στα όρια με τη Φιλοθέη.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, διακρίνεται ένας από τους μελισσοκόμους που βρίσκονταν στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά κατά τη διάρκεια καπνίσματος των κυψελών.

Το ενδεχόμενο που εξετάζουν οι Αρχές είναι η φωτιά να προκλήθηκε από σπινθήρα που σχετίζεται με την παραπάνω διαδικασίας. Η αντίδραση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, ενώ drone κατέγραψε τη στιγμή εκδήλωσης της φωτιάς.

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Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε ξερά χόρτα δίπλα από τις κυψέλες. Παράλληλα, η εστία της φωτιάς εντοπίζεται ακριβώς πίσω από τις κυψέλες, από όπου ξεκίνησε η εξάπλωση της φωτιάς σε μικρό τμήμα του λόφου. Οι μελισσοκόμοι αποχώρησαν από την περιοχή μόλις αντιλήφθηκαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.