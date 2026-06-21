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Συναγερμός στην πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σκαλωσιά Κορινθίας σήμερα Κυριακή (21/6/2026), κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κορινθία κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ωστόσο η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2068588674690797857}