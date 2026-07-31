Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ευάγγελο Τουρνά για τις φωτιές στη χώρα.

Την τηλεφωνική παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη στον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχουν προκαλέσει οι φωτιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Ο Θανάσης Παφίλης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ευάγγελο Τουρνά, ζητώντας να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα με την ενίσχυση των δυνάμεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών, που μαίνονται σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στην περιοχή της Βοιωτίας, όπου η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Σημειώνεται ότι νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, εκτός αππο τιςφωτιές σε Βοιωτίακαι άλλες περιοχές της χώρας, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Ποικίλο Όρος, κοντά στην περιφερειακή Αιγάλεω όπου ήδη μέσω του 112 δόθηκε οδηγία για εκκένωση περιοχών του Χαϊδαρίου.

Ο πυκνός καπνός είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πλέον, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 108 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, το ένα για συντονισμό.

Λόγω της εξέλιξης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 και μήνυμα που εστάλη μέσω του 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στις περιοχές Άνω Δάσος και Αφαία Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της λεωφόρου Αθηνών, προς το Περιστέρι.

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