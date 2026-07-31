Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο Κομπότι Άρτας.

Τη δική τους μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στο Κομπότι Άρτας δίνουν οι πυροσβέστες αλλά και πολίτες την Παρασκευή 31/7.

Ένας εξ αυτών είναι ένας 73χρονος που βρέθηκε στο σημείο και έκανε τη δική του προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μιλώντας μάλιστα, στην κάμερα του Mega τόνισε πως παρά τα γεράματα δεν το βάζει κάτω και κινητοποιήθηκε καθώς στην περιοχή μένουν δικοί του άνθρωποι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkcu6d0mp5ih?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είμαι 73 ετών και είμαι εδώ για να βοηθήσω για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μένω στην Άρτα, αλλά εδώ μένουν δικοί μου άνθρωποι. Ανησυχήσαμε και ήρθαμε εδώ για να βοηθήσουμε. Είμαι ενεργός και δεν νιώθω κούραση και γεράματα» ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε ΕΔΩ Live τις εξελίξεις στην φωτιά στο Ποικίλο Όρος.

Δείτε ΕΔΩ όσα συμβαίνουν μετά τις φωτιές που ξέσπασαν σε Βοιωτία και Άρτα.